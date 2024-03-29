Стадион, где в феврале погибла годовалая девочка, снова попал под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Минувшей ночью Белгородская область вновь попала под обстрел ВСУ. Около 02:50 жители услышали громкие звуки, начала работать сирена. Очевидцы сообщили о разрушениях по адресам на бульваре Юности, улице Есенина.
Утром стало известно о новых разрушениях. Обломки сбитых снарядов снова прилетели на школьный стадион по улице 60 лет Октября. Осколками выбило окна в стоящих рядом многоквартирных домах.
Всего этой ночью система ПВО сбила 15 снарядов, выпущенных из РСЗО RM-70 «Вампир». Повреждения зафиксировали в 37 квартирах 17 МКД, в гимназии № 22 в Белгороде. Также осколками посекло 12 машин и «Белгород-Арену».
В Белгородском районе в Дубовом повреждён частный дом, в Репном — автомобиль. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Напомним, что в первый раз стадион школы № 42 попал под обстрел 15 февраля. Тогда на нём находились люди: многих ранило осколками. От полученных ран погибла годовалая девочка, с которой в тот момент гуляла бабушка.