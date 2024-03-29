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Published Сегодня, 06:42

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Последствия ночной атаки ВСУ

Стадион, где в феврале погибла годовалая девочка, снова попал под обстрел ВСУ

29 марта 2024, 06:42
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
Последствия ночной атаки ВСУ

В результате ночного обстрела Белгорода повреждены стадион и стоящие рядом дома

Обломки от сбитых снарядов упали на школьный стадион, где в феврале погибла годовалая девочка. На этот раз обошлось без жертв, однако разрушения зафиксировали в близлежащих домах. Фотографии последствий опубликовали в Telegram-канале «Белгород №1».

Минувшей ночью Белгородская область вновь попала под обстрел ВСУ. Около 02:50 жители услышали громкие звуки, начала работать сирена. Очевидцы сообщили о разрушениях по адресам на бульваре Юности, улице Есенина.

Утром стало известно о новых разрушениях. Обломки сбитых снарядов снова прилетели на школьный стадион по улице 60 лет Октября. Осколками выбило окна в стоящих рядом многоквартирных домах.

Последствия ночной атаки ВСУПоследствия ночной атаки ВСУ
Последствия ночной атаки ВСУПоследствия ночной атаки ВСУ
Последствия ночной атаки ВСУПоследствия ночной атаки ВСУ
Последствия ночной атаки ВСУПоследствия ночной атаки ВСУ
Последствия ночной атаки ВСУПоследствия ночной атаки ВСУ
Последствия ночной атаки ВСУПоследствия ночной атаки ВСУ
Последствия ночной атаки ВСУ
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»

Всего этой ночью система ПВО сбила 15 снарядов, выпущенных из РСЗО RM-70 «Вампир». Повреждения зафиксировали в 37 квартирах 17 МКД, в гимназии № 22 в Белгороде. Также осколками посекло 12 машин и «Белгород-Арену».

В Белгородском районе в Дубовом повреждён частный дом, в Репном — автомобиль. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Напомним, что в первый раз стадион школы № 42 попал под обстрел 15 февраля. Тогда на нём находились люди: многих ранило осколками. От полученных ран погибла годовалая девочка, с которой в тот момент гуляла бабушка.

Как себя чувствуют раненные в результате атаки ВСУ 15 февраля белгородцы?
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