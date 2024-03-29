Более 6,5 тысячи белгородцев покинули свои дома из-за непрекращающихся обстрелов

Из региона выехали 3,5 тыс. детей. Накануне их приняли в Липецкой области и Ханты-Мансийском АО, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В ПВР других регионов находятся более 1 тыс. взрослых белгородцев, а в местных — 2 тыс. человек.

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