Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Переезд

Более 6,5 тысячи белгородцев покинули свои дома из-за непрекращающихся обстрелов

29 марта 2024, 07:15
Фото: 1MI
Переезд
Из региона выехали 3,5 тыс. детей. Накануне их приняли в Липецкой области и Ханты-Мансийском АО, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В ПВР других регионов находятся более 1 тыс. взрослых белгородцев, а в местных — 2 тыс. человек.
Сюжет
Дети

Свои дома из-за постоянных обстрелов временно покинули более 6,5 тыс. белгородцев. Свыше 3,5 тыс. из них — дети.

Так, 28 марта их привезли в Липецкую область и Ханты-Мансийский автономный округ. В первый регион прибыло 300 детей, во второй — 250.

Взрослых белгородцев разместили в пунктах временного размещения в других регионах. Сейчас в Воронежской и Ярославской областях, Карачаево-Черкесии находятся более 1 тыс. человек.

Размещают белгородцев и в более безопасных районах внутри региона. Так, в местных ПВР расселили более 2 тыс. человек из Грайворонского горокруга.

«В ужасе от увиденного. Казарма»: белгородку возмутило, как живут грайворонцы в ПВР
Узнать подробнее
Читайте также:
Волонтёры продолжают искать белгородку из приграничья, ушедшую из ПВРОколо 500 эвакуированных находятся в одном из белгородских ПВРКак попасть в ПВР, получить пенсию и медпомощь? Что отвечают жителям приграничья
#Общество#Белгородская область#Дети#Липецкая область#Новости Белгорода#Эвакуация#Расселение#Белгород#Грайворонский горокруг#Пвр#Ханты-Мансийский АО
Подпишитесь
Деньги подземелья. Паркинги подняли цены на стоянку после обстрелов Белгорода?
Сегодня, 06:50
Стало известно о разрушениях после ночного обстрела Белгорода
Сегодня, 04:09
В торговых центрах Белгорода могут открыть вторые и третьи этажи
Сегодня, 06:58
Стадион, где в феврале погибла годовалая девочка, снова попал под обстрел ВСУ
Сегодня, 06:42
Участники СВО требуют с белгородского бизнесмена миллионный долг по зарплате
Вчера, 14:40
"