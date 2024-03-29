Более 6,5 тысячи белгородцев покинули свои дома из-за непрекращающихся обстрелов

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
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Updated Сегодня, 07:17
Свои дома из-за постоянных обстрелов временно покинули более 6,5 тыс. белгородцев. Свыше 3,5 тыс. из них — дети.
Так, 28 марта их привезли в Липецкую область и Ханты-Мансийский автономный округ. В первый регион прибыло 300 детей, во второй — 250.
Взрослых белгородцев разместили в пунктах временного размещения в других регионах. Сейчас в Воронежской и Ярославской областях, Карачаево-Черкесии находятся более 1 тыс. человек.
Размещают белгородцев и в более безопасных районах внутри региона. Так, в местных ПВР расселили более 2 тыс. человек из Грайворонского горокруга.