Волонтёры продолжают искать белгородку из приграничья, ушедшую из ПВР

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Поисковый отряд «Лиза Алерт» продолжает искать 72-летнюю Валентину Николаенко. Её местонахождение неизвестно с 15 марта. Женщину ищут сразу в двух населённых пунктах — Старом Осколе и селе Глотово Грайворонского горокруга.
В одном из прямых эфиров губернатора с просьбой найти женщину обратилась местная жительница. Она сообщила, что 14 марта жителей Грайворонского округа эвакуировали в Старый Оскол. Следующим утром Валентина Николаенко покинула ПВР.
«Объявили в розыск. Волонтёры и полиция задействованы, но от них до сих пор нет никакой информации. Возможно, через вас [губернатору] хоть кто-то пошевелится», — рассказала местная жительница.
Вячеслав Гладков сообщил, что этот вопрос находится на контроле: «Проговорил со своим замом. Ищем, надеемся, что скоро сможем найти».
Напомним, что рост женщины — 155 см, волосы седые, глаза серые. Одета, предположительно, в белую с бордовым цветом куртку, чёрные брюки, тёмно-серый берет с козырьком из искусственного меха.
Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».