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Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Волонтёры продолжают искать белгородку из приграничья, ушедшую из ПВР

Волонтёры продолжают искать белгородку из приграничья, ушедшую из ПВР

26 марта 2024, 14:18
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
Местонахождение женщины не могут установить с 15 марта. Её разыскивают сразу в двух населённых пунктах. 14 марта жителей Грайворонского округа эвакуировали в Старый Оскол. Следующим утром женщина покинула ПВР, где она сейчас находится, неизвестно.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» продолжает искать 72-летнюю Валентину Николаенко. Её местонахождение неизвестно с 15 марта. Женщину ищут сразу в двух населённых пунктах — Старом Осколе и селе Глотово Грайворонского горокруга.

В одном из прямых эфиров губернатора с просьбой найти женщину обратилась местная жительница. Она сообщила, что 14 марта жителей Грайворонского округа эвакуировали в Старый Оскол. Следующим утром Валентина Николаенко покинула ПВР.

«Объявили в розыск. Волонтёры и полиция задействованы, но от них до сих пор нет никакой информации. Возможно, через вас [губернатору] хоть кто-то пошевелится», — рассказала местная жительница.

Вячеслав Гладков сообщил, что этот вопрос находится на контроле: «Проговорил со своим замом. Ищем, надеемся, что скоро сможем найти».

Напомним, что рост женщины — 155 см, волосы седые, глаза серые. Одета, предположительно, в белую с бордовым цветом куртку, чёрные брюки, тёмно-серый берет с козырьком из искусственного меха.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».

Пропавшая женщинаПропавшая женщина
Пропавшая женщина
Фото: «Лиза Алерт»
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#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Лиза Алерт#Белгород#Грайворонский горокруг#Алина Харина#Пропал человек#Пункты ПВР
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