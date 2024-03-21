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Published Сегодня, 14:04

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Updated Сегодня, 14:06

ПВР

«В ужасе от увиденного. Казарма»: белгородку возмутило, как живут грайворонцы в ПВР

21 марта 2024, 14:04
Фото: 1MI
ПВР

Белгородку возмутили условия проживания грайворонцев в ПВР

Белгородке не понравилось, что пожилым людям приходится спать на двухъярусных кроватях. Также её возмутило, что люди живут в помещении с кошками и собаками. На жалобу женщины ответила администрация Старого Оскола.

Белгородке не понравилось состояние пункта временного размещения (ПВР), в котором расселили жителей Грайворонского горокруга. Женщина предложила властям отказаться от развлекательно-праздничных проектов, обустройства пляжей, велодорожек и фестивалей и заняться строительством коттеджей для переселенцев.

Женщину возмутило, что для пожилых людей поставили двухъярусные кровати. Также ей не понравилось то, что люди в помещении находятся с кошками и собаками.

«Вчера читала информацию о переселенцах в ПВР Старого Оскола, и в очередной раз ужасаешься от увиденного. Муж служил в армии, посмотрел на фото и говорит: „Казарма. Военная казарма“. <…> Сколько может выдержать пожилой человек с кучей болячек вот такой режим двухъярусных кроватей с кошками и собаками, со спёртым воздухом, с удобствами одного унитаза на 18 человек?» — пишет женщина.

На жалобу белгородки ответила администрация Старооскольского горокруга. Местной жительнице объяснили, что пожилые люди размещаются только на нижних ярусах спальных мест. Помещение проветривают регулярно, за этим следит администратор. Помимо этого, в ПВР дежурят две фельдшерских бригады, для людей организовано трёхразовое горячее питание. В ПВР доставляют лекарства. Также по обращениям жителей решаются все социальные вопросы.

Дополнительно для отселённых жителей разработали культурно-досуговую программу, чтобы отвлечь их от переживаний.

Куда нести гуманитарную помощь для грайворонцев в Старом Осколе?
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