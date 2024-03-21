«В ужасе от увиденного. Казарма»: белгородку возмутило, как живут грайворонцы в ПВР

«Вчера читала информацию о переселенцах в ПВР Старого Оскола, и в очередной раз ужасаешься от увиденного. Муж служил в армии, посмотрел на фото и говорит: „Казарма. Военная казарма“. <…> Сколько может выдержать пожилой человек с кучей болячек вот такой режим двухъярусных кроватей с кошками и собаками, со спёртым воздухом, с удобствами одного унитаза на 18 человек?» — пишет женщина.