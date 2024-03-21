«В ужасе от увиденного. Казарма»: белгородку возмутило, как живут грайворонцы в ПВР

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Белгородке не понравилось состояние пункта временного размещения (ПВР), в котором расселили жителей Грайворонского горокруга. Женщина предложила властям отказаться от развлекательно-праздничных проектов, обустройства пляжей, велодорожек и фестивалей и заняться строительством коттеджей для переселенцев.
Женщину возмутило, что для пожилых людей поставили двухъярусные кровати. Также ей не понравилось то, что люди в помещении находятся с кошками и собаками.
«Вчера читала информацию о переселенцах в ПВР Старого Оскола, и в очередной раз ужасаешься от увиденного. Муж служил в армии, посмотрел на фото и говорит: „Казарма. Военная казарма“. <…> Сколько может выдержать пожилой человек с кучей болячек вот такой режим двухъярусных кроватей с кошками и собаками, со спёртым воздухом, с удобствами одного унитаза на 18 человек?» — пишет женщина.
На жалобу белгородки ответила администрация Старооскольского горокруга. Местной жительнице объяснили, что пожилые люди размещаются только на нижних ярусах спальных мест. Помещение проветривают регулярно, за этим следит администратор. Помимо этого, в ПВР дежурят две фельдшерских бригады, для людей организовано трёхразовое горячее питание. В ПВР доставляют лекарства. Также по обращениям жителей решаются все социальные вопросы.
Дополнительно для отселённых жителей разработали культурно-досуговую программу, чтобы отвлечь их от переживаний.