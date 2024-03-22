Около 500 эвакуированных находятся в одном из белгородских ПВР

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
МЧС России и волонтёры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям передали продукты питания, игрушки и вещи первой необходимости эвакуированным из приграничья грайворонцам.
В настоящий момент в одном из пунктов временного размещения в Старом Осколе находятся около 500 человек, 80 из них — дети.
Также напомним, что в Старом Осколе заработали три пункта приёма гуманитарной помощи. Местные жители могут принести для грайворонцев предметы личной гигиены, тёплую одежду и другие вещи. В продуктах питания нужды нет.