Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Доставка гуманитарной помощи

Около 500 эвакуированных находятся в одном из белгородских ПВР

22 марта 2024, 06:46
Фото: МЧС России по Белгородской области
Доставка гуманитарной помощи

МЧС России и волонтёры предали гуманитарную помощь эвакуированным белгородцам

Грайворонцам передали продукты, игрушки и вещи первой необходимости. Видео опубликовало МЧС.
Сюжет
МЧС

МЧС России и волонтёры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям передали продукты питания, игрушки и вещи первой необходимости эвакуированным из приграничья грайворонцам.

В настоящий момент в одном из пунктов временного размещения в Старом Осколе находятся около 500 человек, 80 из них — дети.

Также напомним, что в Старом Осколе заработали три пункта приёма гуманитарной помощи. Местные жители могут принести для грайворонцев предметы личной гигиены, тёплую одежду и другие вещи. В продуктах питания нужды нет.

Доставка гуманитарной помощи
Видео: МЧС России по Белгородской области
Куда нести гуманитарную помощь для грайворонцев в Старом Осколе?
Узнать подробнее
Читайте также:
Куда нести гуманитарную помощь для грайворонцев в Старом Осколе?Как попасть в ПВР, получить пенсию и медпомощь? Что отвечают жителям приграничьяУехали из-за обстрелов, оставив вещи: грайворонцам в пунктах ПВР окажут помощь
#Видео#Общество#Белгородская область#МЧС#Гуманитарная помощь#Волонтёры#Белгород#Грайворонский горокруг#Алина Харина
Подпишитесь
Гладков рассказал подробности о погибшей и раненых при обстреле Белгорода
Сегодня, 06:43
Белгородский зоопарк не планируют эвакуировать, несмотря на обстрелы
Сегодня, 10:01
Минобороны: ВСУ ударили по Белгороду «вампиром»
Сегодня, 05:21
Белгородские дети начнут учиться в школах Санкт-Петербурга
Сегодня, 07:59
Погибла женщина, повреждены три медучреждения в результате новой атаки на Белгород
Сегодня, 05:54
«Без паники»: главврач — о прилёте возле перинатального центра в Белгороде
Сегодня, 07:13
"