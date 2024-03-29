Белгородцы, в чей дом попала ракета, 10 дней ждут помощи с восстановлением

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Белгородка Екатерина обратилась к местной власти с вопросом. Она рассказала, что 19 марта в её дом в Разумном попал боеприпас, который сдетонировал на крыше. Из-за этого оказалась пробита плита на первый этаж, весь второй этаж усыпало осколками.
В настоящее время в доме отсутствует несколько окон, из-за чего второй этаж непригоден для проживания. Нарушены конструкция стропильной системы крыши, потолочное перекрытие, также пробита система отопления второго этажа и нарушена водосточная система.
В тот же день ранения получили два человека, в числе которых 15-летний подросток.
Приезжали рабочие, помогли разобрать завалы, закрыли повреждения крыши и окон клеёнкой, но на этом все работы закончились. В данный момент мы всей семьёй, в том числе инвалид второй группы с онкологическим заболеванием и несовершеннолетний ребёнок, живём на первом этаже этого дома. Службы, к которым мы обращались, конкретного ответа по поводу дальнейших действий нам не дали, сказали: «Ожидайте». Прошло почти две недели, про нас забыли?
Екатерина
На обращение отреагировала глава Белгородского района Анна Куташова. Она отметила, что специалисты вскоре должны провести строительную экспертизу.
После заключения экспертизы будут разработаны восстановительные мероприятия, подготовлен ЛСР и выполнены работы. Мы обязательно выполним работы по восстановлению всех пострадавших домовладений.
Анна Куташова
Отметим, что при обстреле Белгородской области 19 марта пострадали четыре человека, включая двух подростков — 14 и 15 лет. Ранения также получили две женщины.