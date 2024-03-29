Белгородцы, в чей дом попала ракета, 10 дней ждут помощи с восстановлением

Белгородка Екатерина обратилась к местной власти с вопросом. Она рассказала, что 19 марта в её дом в Разумном попал боеприпас, который сдетонировал на крыше. Из-за этого оказалась пробита плита на первый этаж, весь второй этаж усыпало осколками.