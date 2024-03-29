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Пострадавший от прилёта дом

Белгородцы, в чей дом попала ракета, 10 дней ждут помощи с восстановлением

29 марта 2024, 10:04
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Пострадавший от прилёта дом

В результате обстрела под Белгородом разрушен второй этаж частного дома

Об этом рассказала жительница пострадавшего при обстреле дома в посёлке Разумное. Из-за сдетонировавшего на крыше снаряда частично разрушился второй этаж, пострадали два человека, включая подростка. Белгородцы вынуждены жить в стеснённых условиях. Пояснила ситуацию глава района.

Белгородка Екатерина обратилась к местной власти с вопросом. Она рассказала, что 19 марта в её дом в Разумном попал боеприпас, который сдетонировал на крыше. Из-за этого оказалась пробита плита на первый этаж, весь второй этаж усыпало осколками.

В настоящее время в доме отсутствует несколько окон, из-за чего второй этаж непригоден для проживания. Нарушены конструкция стропильной системы крыши, потолочное перекрытие, также пробита система отопления второго этажа и нарушена водосточная система.

В тот же день ранения получили два человека, в числе которых 15-летний подросток.

Приезжали рабочие, помогли разобрать завалы, закрыли повреждения крыши и окон клеёнкой, но на этом все работы закончились. В данный момент мы всей семьёй, в том числе инвалид второй группы с онкологическим заболеванием и несовершеннолетний ребёнок, живём на первом этаже этого дома. Службы, к которым мы обращались, конкретного ответа по поводу дальнейших действий нам не дали, сказали: «Ожидайте». Прошло почти две недели, про нас забыли?
Екатерина

На обращение отреагировала глава Белгородского района Анна Куташова. Она отметила, что специалисты вскоре должны провести строительную экспертизу.

После заключения экспертизы будут разработаны восстановительные мероприятия, подготовлен ЛСР и выполнены работы. Мы обязательно выполним работы по восстановлению всех пострадавших домовладений.
Анна Куташова
Пострадавший от прилёта домПострадавший от прилёта дом
Пострадавший от прилёта домПострадавший от прилёта дом
Пострадавший от прилёта дом
Фото: страница Вячеслава Гладкова

Отметим, что при обстреле Белгородской области 19 марта пострадали четыре человека, включая двух подростков — 14 и 15 лет. Ранения также получили две женщины.

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#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Разумное#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#Анна Куташова#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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