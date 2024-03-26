Атаки были не только ночью: ВСУ обстреляли Белгородскую область утром из «Града»

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Около семи часов утра 26 марта система ПВО сбила над регионом два реактивных снаряда, выпущенных из РСЗО «Град». Где именно сбили воздушные цели, неизвестно. Также нет информации о каких-либо последствиях на земле.
Отметим, что неспокойно в регионе с глубокой ночи. Так, около 03:20 белгородцы проснулись от громких звуков, раздавшихся над Белгородом и районом. В 03:25 объявили ракетную опасность, отбой наступил только в 04:01.
Спустя время стали известны подробности случившегося. В результате ночной атаки в Дубовом пострадали двое мужчин, повреждены 20 частных домов и одна хозпостройка. Ночью над регионом сбили 13 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир».
Кроме того, сообщалось, что при обстреле Головчино пострадали двое пожарных.