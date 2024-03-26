Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Обстрел

Атаки были не только ночью: ВСУ обстреляли Белгородскую область утром из «Града»

26 марта 2024, 06:27
Фото: 1MI
Обстрел

Два реактивных снаряда сбила ПВО в Белгородской области

ВСУ атаковали территорию Белгородской области утром 26 марта из РСЗО «Град». Об этом сообщили в Минобороны РФ. О последствиях на земле не уточняется.

Около семи часов утра 26 марта система ПВО сбила над регионом два реактивных снаряда, выпущенных из РСЗО «Град». Где именно сбили воздушные цели, неизвестно. Также нет информации о каких-либо последствиях на земле.

Отметим, что неспокойно в регионе с глубокой ночи. Так, около 03:20 белгородцы проснулись от громких звуков, раздавшихся над Белгородом и районом. В 03:25 объявили ракетную опасность, отбой наступил только в 04:01.

Спустя время стали известны подробности случившегося. В результате ночной атаки в Дубовом пострадали двое мужчин, повреждены 20 частных домов и одна хозпостройка. Ночью над регионом сбили 13 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир».

Кроме того, сообщалось, что при обстреле Головчино пострадали двое пожарных.

Что сбили в небе над Белгородской областью во время ночной атаки ВСУ?
Узнать подробнее
Читайте также:
«Тревожная выдалась ночь»: Гладков рассказал о последствиях атаки ВСУ на БелгородВ этот раз не по расписанию: над Белгородом прогремели ночные взрывыЖизнь прифронтового Белгорода: помощь «звёзд» и возможность введения режима ЧС
#Белгородская область#Происшествия#Град#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#СВО#Работа ПВО#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
Подпишитесь
Число пострадавших при обстреле белгородцев увеличилось
Сегодня, 06:54
Стоит ли ночью включать сирену во время ракетной опасности в Белгородской области?
Сегодня, 06:56
Соловьёв ответил на возмущения белгородцев о высказываниях про «мерзкую истерику»
Сегодня, 07:52
Родители белгородских школьников бьют тревогу, что их детей отправляют на Север
Сегодня, 07:17
Известная группа, чей концерт ранее отменили, перевела деньги на помощь белгородцам
Сегодня, 07:44
«Тревожная выдалась ночь»: Гладков рассказал о последствиях атаки ВСУ на Белгород
Сегодня, 04:23
"