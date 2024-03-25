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Published Сегодня, 15:30

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Пострадавшая после очередного обстрела Белгорода машина

Жизнь прифронтового Белгорода: помощь «звёзд» и возможность введения режима ЧС

25 марта 2024, 15:30
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Пострадавшая после очередного обстрела Белгорода машина
Сегодня, 25 марта, белгородцы обсуждали возможность введения в регионе режима ЧС, а также помощь, которую российские знаменитости уже оказали или вскоре окажут жителям области. В то же время водителям предложили переместить авто в безопасные районы. Подробности — в итогах дня Бел.Ру.

Режиму ЧС быть или не быть?

Стоит ли белгородцам готовиться к введению режима ЧС на территории региона? По мнению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, режим ЧС вводить бессмысленно. Он напомнил, что в регионе уже действуют два уровня — жёлтый уровень террористической опасности и режим повышенной готовности.

Режим ЧС же значительно усложнит жизнь белгородцев. Так, за повреждённый при обстрелах автомобиль власти будут выплачивать собственникам всего 10 тыс. рублей, а за сожжённый — 20 тыс. рублей. В настоящее время местная власть выделяет всю сумму, необходимую для ремонта.

Добавим, что за прошедшую неделю властям региона поступило 57 обращений с просьбой ввести в Белгородской области режим ЧС.

Будут ли вводить режим ЧС на территории Белгородской области?
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Белгородцам помогли знаменитости?

Некоторые российские знаменитости рассказали о помощи, которую они оказали или готовы оказать жителям Белгородской области, ежедневно попадающим под обстрелы ВСУ.

Так, видеоблогер Михаил Литвин предложил помочь переселить из Белгорода в безопасные регионы десять семей. По его словам, оплачивать аренду квартир он готов неограниченное количество времени: до тех пор, пока обстановка в Белгороде не улучшится.

С переселением уже помогла телеведущая Алёна Водонаева: она перечислила необходимую для съёма жилья сумму трём семьям.

Рок-группа «Кис-Кис» пожертвовала 100 тыс. рублей фонду «Святое Белогорье против детского рака». Организаторы фонда в настоящее время помогают не только онкобольным детям, но и жителям региона, пострадавшим от обстрелов. Певица Анна Семенович продала серьги, подаренные поклонником, и вырученную сумму отправила в тот же фонд.

Егор Крид же только планирует помочь белгородцам. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях. Но как именно, певец пока не уточнил.

Кому деньги, кому — квартира: звёзды заявили о желании помочь белгородцам
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Белгородцам предложили обезопасить свои авто

Из-за участившихся обстрелов Белгорода и Белгородского района повреждения стали получать гораздо больше автомобилей. Чтобы снизить количество последствий, правительство региона приняло решение переместить автомобили на подземные и крытые парковки безопасных районов.

В настоящее время планируется найти те кварталы, где транспортные средства белгородцев находятся на открытых участках, и предложить хозяевам авто перегнать их в более безопасные районы Белгорода, Белгородского района и Яковлевского округа.

Затраты на эти нужды выделят из областного бюджета.

Напомним, что за всё время белгородцам, чьи авто пострадали при обстрелах, выплатили более 400 млн рублей компенсации.

Автомобили белгородцев переместят на крытые и подземные паркинги из-за обстрелов
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