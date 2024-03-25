Жизнь прифронтового Белгорода: помощь «звёзд» и возможность введения режима ЧС

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Стоит ли белгородцам готовиться к введению режима ЧС на территории региона? По мнению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, режим ЧС вводить бессмысленно. Он напомнил, что в регионе уже действуют два уровня — жёлтый уровень террористической опасности и режим повышенной готовности.
Режим ЧС же значительно усложнит жизнь белгородцев. Так, за повреждённый при обстрелах автомобиль власти будут выплачивать собственникам всего 10 тыс. рублей, а за сожжённый — 20 тыс. рублей. В настоящее время местная власть выделяет всю сумму, необходимую для ремонта.
Добавим, что за прошедшую неделю властям региона поступило 57 обращений с просьбой ввести в Белгородской области режим ЧС.
Некоторые российские знаменитости рассказали о помощи, которую они оказали или готовы оказать жителям Белгородской области, ежедневно попадающим под обстрелы ВСУ.
Так, видеоблогер Михаил Литвин предложил помочь переселить из Белгорода в безопасные регионы десять семей. По его словам, оплачивать аренду квартир он готов неограниченное количество времени: до тех пор, пока обстановка в Белгороде не улучшится.
С переселением уже помогла телеведущая Алёна Водонаева: она перечислила необходимую для съёма жилья сумму трём семьям.
Рок-группа «Кис-Кис» пожертвовала 100 тыс. рублей фонду «Святое Белогорье против детского рака». Организаторы фонда в настоящее время помогают не только онкобольным детям, но и жителям региона, пострадавшим от обстрелов. Певица Анна Семенович продала серьги, подаренные поклонником, и вырученную сумму отправила в тот же фонд.
Егор Крид же только планирует помочь белгородцам. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях. Но как именно, певец пока не уточнил.
Из-за участившихся обстрелов Белгорода и Белгородского района повреждения стали получать гораздо больше автомобилей. Чтобы снизить количество последствий, правительство региона приняло решение переместить автомобили на подземные и крытые парковки безопасных районов.
В настоящее время планируется найти те кварталы, где транспортные средства белгородцев находятся на открытых участках, и предложить хозяевам авто перегнать их в более безопасные районы Белгорода, Белгородского района и Яковлевского округа.
Затраты на эти нужды выделят из областного бюджета.
Напомним, что за всё время белгородцам, чьи авто пострадали при обстрелах, выплатили более 400 млн рублей компенсации.