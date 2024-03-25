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Губернатор Гладков не видит смысла вводить режим ЧС в Белгородской области

Будут ли вводить режим ЧС на территории Белгородской области?

25 марта 2024, 06:46
Фото: 1MI

Губернатор Гладков не видит смысла вводить режим ЧС в Белгородской области

Во время оперсовещания с правительством Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков объяснил, почему, по его мнению, нет смысла вводить режим ЧС на территории региона.

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что введение отдельных режимов решает только отдельные вопросы. На данный момент в регионе и так действуют два уровня: жёлтый уровень террористической опасности и режим повышенной готовности. Они дают необходимый для решения всех возникающих ситуаций инструментарий.

«Введение режима ЧС приведёт к следующему: за повреждённый автомобиль — десять тысяч рублей, за сожжённый — двадцать тысяч рублей. Согласятся с этим жители Белгородской области? Конечно, нет. Наш формат с вами другой. Мы выделяем деньги фактически полностью на восстановление. Вот она разница. И об этом нужно говорить и не стесняться», — заявил Гладков.

Всего за неделю властям региона поступило 57 обращений с просьбой ввести режим ЧС.

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#Белгородская область#Чс#Белгород#Вячеслав Гладков#Режим повышенной готовности#Артем Черненко#Оперсовещание
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