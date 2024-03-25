Будут ли вводить режим ЧС на территории Белгородской области?

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что введение отдельных режимов решает только отдельные вопросы. На данный момент в регионе и так действуют два уровня: жёлтый уровень террористической опасности и режим повышенной готовности. Они дают необходимый для решения всех возникающих ситуаций инструментарий.
«Введение режима ЧС приведёт к следующему: за повреждённый автомобиль — десять тысяч рублей, за сожжённый — двадцать тысяч рублей. Согласятся с этим жители Белгородской области? Конечно, нет. Наш формат с вами другой. Мы выделяем деньги фактически полностью на восстановление. Вот она разница. И об этом нужно говорить и не стесняться», — заявил Гладков.
Всего за неделю властям региона поступило 57 обращений с просьбой ввести режим ЧС.