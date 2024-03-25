Будут ли вводить режим ЧС на территории Белгородской области?

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что введение отдельных режимов решает только отдельные вопросы. На данный момент в регионе и так действуют два уровня: жёлтый уровень террористической опасности и режим повышенной готовности. Они дают необходимый для решения всех возникающих ситуаций инструментарий.