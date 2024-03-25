Выжившую при обстреле под Белгородом девочку заберёт в Якутию родной отец

Также стало известно, что пять лет назад семья решила сменить климат и перебралась из Якутии в Белгородскую область — в село Никольское. После произошедшего первый муж матери девочки выехал в Белгород, чтобы проститься с родственниками. Сейчас мужчина разбирается с документами и собирается лететь в Москву, чтобы забрать дочь после её выписки из больницы.