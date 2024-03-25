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Ребёнок

Выжившую при обстреле под Белгородом девочку заберёт в Якутию родной отец

25 марта 2024, 14:15
Фото: Изображение Midjourney
Ребёнок
Девочка пострадала при обстреле 18 марта. Сейчас ребёнок находится в московской больнице. Девочку к себе заберёт родной отец, сообщает «Якутия-daily».

Ребёнок был ранен 18 марта. Снаряд попал в дом. Родственники девочки погибли, её выбросило из дома взрывной волной. Ребёнка среди обломков нашли местные жители. Девочке сделали операцию. Сейчас она находится в больнице в Москве.

Девочку заберёт родной отец в Нерюнгри. По его словам, его дочери стало лучше. 22 марта врачи сообщили, что она уже дышит сама.

Также стало известно, что пять лет назад семья решила сменить климат и перебралась из Якутии в Белгородскую область — в село Никольское. После произошедшего первый муж матери девочки выехал в Белгород, чтобы проститься с родственниками. Сейчас мужчина разбирается с документами и собирается лететь в Москву, чтобы забрать дочь после её выписки из больницы.

Напомним, что при обстреле также выжил дедушка девочки.

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#Белгородская область#Происшествия#Москва#Больница#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Ребёнок#Якутия#Обстрел ВСУ
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