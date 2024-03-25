Выжившую при обстреле под Белгородом девочку заберёт в Якутию родной отец

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Ребёнок был ранен 18 марта. Снаряд попал в дом. Родственники девочки погибли, её выбросило из дома взрывной волной. Ребёнка среди обломков нашли местные жители. Девочке сделали операцию. Сейчас она находится в больнице в Москве.
Девочку заберёт родной отец в Нерюнгри. По его словам, его дочери стало лучше. 22 марта врачи сообщили, что она уже дышит сама.
Также стало известно, что пять лет назад семья решила сменить климат и перебралась из Якутии в Белгородскую область — в село Никольское. После произошедшего первый муж матери девочки выехал в Белгород, чтобы проститься с родственниками. Сейчас мужчина разбирается с документами и собирается лететь в Москву, чтобы забрать дочь после её выписки из больницы.
Напомним, что при обстреле также выжил дедушка девочки.