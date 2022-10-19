В Белгородской области восстанавливают село Никольское после обстрела ВСУ

По словам главы региона, строители уже произвели необходимые замеры, с сегодняшнего дня они приступают к изготовлению и установке новых окон в домах. Также сегодня начнётся восстановление повреждённых кровель домов.
Конечно, главное – это восстановить тепловой контур. Все-таки осень, дожди. Хочется выполнить все работы очень быстро.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, село Никольское пострадало от обстрелов ВСУ 16 октября, тогда же случился массированный обстрел Белгорода. По официальным данным, ранения получили три человека – члены одной семьи. Отца с сыном пришлось госпитализировать,
18 октября их навестил в больнице Вячеслав Гладков. По его словам, мужчины находятся в удовлетворительном состоянии. Сына уже перевели в палату из реанимации.