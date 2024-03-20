Что сейчас происходит с девочкой, которую достали из-под завалов дома в Никольском?

Ещё при обстреле выжил дедушка девочки. Мужчина находился на улице, когда снаряд прилетел в дом. Мужчина был в тяжёлом моральном состоянии, но теперь держится, чтобы организовать похороны родных. Сейчас он живёт у своих друзей в Никольском.