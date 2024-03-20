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Разрушенный дом в Никольском

Что сейчас происходит с девочкой, которую достали из-под завалов дома в Никольском?

20 марта 2024, 11:17
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Разрушенный дом в Никольском

Пострадавшая при обстреле маленькая белгородка остаётся в тяжёлом состоянии

Шестилетнюю девочку, которая пострадала при прилёте в дом в Никольском, подключили к аппарату ИВЛ. Врачи пока не планируют его отключать, пишет RT со ссылкой на данные друга семьи.

Стало известно, что сейчас происходит с шестилетней девочкой, пострадавшей при обстреле Никольского в Белгородском районе. Врачи прооперировали ребёнка. Сейчас юная белгородка находится в стабильно тяжёлом состоянии на аппарате ИВЛ.

18 марта снаряд попал в дом. Погибли родственники девочки, а её выбросило из дома взрывной волной. Ребёнка среди обломков обнаружили местные жители, которые пришли на помощь, пишет издание.

19 марта врачи сделали маленькой белгородке операцию. При обстреле она получила черепно-мозговую травму и перелом шейки бедра. Сейчас ребёнок дышит с помощью аппарата ИВЛ. Пока врачи не планируют его отключать, рассказал редакции друг семьи.

Ещё при обстреле выжил дедушка девочки. Мужчина находился на улице, когда снаряд прилетел в дом. Мужчина был в тяжёлом моральном состоянии, но теперь держится, чтобы организовать похороны родных. Сейчас он живёт у своих друзей в Никольском.

Воспитывать шестилетнюю белгородку теперь будет отец.

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