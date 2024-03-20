Что сейчас происходит с девочкой, которую достали из-под завалов дома в Никольском?

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Стало известно, что сейчас происходит с шестилетней девочкой, пострадавшей при обстреле Никольского в Белгородском районе. Врачи прооперировали ребёнка. Сейчас юная белгородка находится в стабильно тяжёлом состоянии на аппарате ИВЛ.
18 марта снаряд попал в дом. Погибли родственники девочки, а её выбросило из дома взрывной волной. Ребёнка среди обломков обнаружили местные жители, которые пришли на помощь, пишет издание.
19 марта врачи сделали маленькой белгородке операцию. При обстреле она получила черепно-мозговую травму и перелом шейки бедра. Сейчас ребёнок дышит с помощью аппарата ИВЛ. Пока врачи не планируют его отключать, рассказал редакции друг семьи.
Ещё при обстреле выжил дедушка девочки. Мужчина находился на улице, когда снаряд прилетел в дом. Мужчина был в тяжёлом моральном состоянии, но теперь держится, чтобы организовать похороны родных. Сейчас он живёт у своих друзей в Никольском.
Воспитывать шестилетнюю белгородку теперь будет отец.