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Знаменитости решили поддержать жителей Белгородской области

Кому деньги, кому — квартира: звёзды заявили о желании помочь белгородцам

25 марта 2024, 07:33
Фото: 1MI

Знаменитости решили поддержать жителей Белгородской области

Из-за непрекращающихся обстрелов приграничного региона российские звёзды решили финансово поддержать белгородцев. Среди тех, кто уже помог (по их словам) и кто только готов помочь, — блогеры, телеведущие, исполнители.

Видеоблогер Михаил Литвин предложил переселить десять семей из Белгорода. Он заявил, что снимет нуждающимся в помощи белгородцам жильё: «На неограниченный срок: год, два, пока не утихомириться ситуация, чтобы просто увезти людей в безопасные уголки нашей страны».

Рок-группа «Кис-Кис» решила поддержать белгородцев деньгами и направила 100 тыс. рублей в фонд «Святое Белогорье против детского рака». Организаторы фонда в настоящее время также помогают жителям, пострадавшим от обстрелов.

Певец Егор Крид пока только пообещал помочь жителям региона.

Певица Анна Семенович заявила, что продала серьги, подаренные её поклонником, чтобы помочь детям из Белгорода. Телеведущая Алёна Водонаева сообщила, что финансово помогла трём семьям, чтобы те смогли уехать в безопасный регион.

Напомним, что помощь в расселении белгородцев оказывает и журналистка Ксения Собчак. Она организовала сбор средств ещё в январе 2024 года — после массированного обстрела центра города, в котором погибли 25 человек и ещё более 100 пострадали.

Кроме того, белгородцам ранее помогли Филипп Киркоров и Ида Галич.

Собчак помогла белгородской семье, в чью квартиру попал снаряд, переехать в Воронеж
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