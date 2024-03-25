Директор филиала Tele2 в Белгороде рассказал о развитии сети

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Ещё каких-то 20 лет назад мобильные телефоны были не у всех, а сейчас мы уже не представляем свою жизнь без сотовой связи. Согласно статистике GlobalDigital 2023, 88% населения России пользуются интернетом, в том числе мобильным.
Сегодня пользователи ждут от производителей смартфонов всё более мощных и оригинальных моделей, а от мобильных операторов — бесперебойного сигнала, идеального качества голосовой связи и, конечно, стабильного высокоскоростного интернета.
Операторы стараются соответствовать ожиданиям своих клиентов, поэтому постоянно вкладываются в расширение покрытия и модернизацию оборудования, чтобы абоненты получали желаемое качество услуг. В феврале Tele2 подвела итоги технического развития сети в 2023 году. Компания установила более 6000 базовых станций по стране, улучшила голосовую связь и интернет во всех 69 регионах присутствия.
В Белгородской области на протяжении 2023 года не прекращались работы по модернизации и расширению сети: устанавливались новые объекты связи, обновлялось действующее оборудование. В начале 2024 года оператор раскрыл ещё один секрет — за постоянное улучшение качества связи в Tele2 вместе с людьми отвечает искусственный интеллект. Подробностями с Бел.Ру поделился директор белгородского филиала Tele2 Геннадий Рыжков.
— С учётом основных тенденций рынка услуг связи, какие задачи сейчас стоят перед мобильными операторами?
— Телекоммуникационный рынок с каждым годом меняется всё быстрее. Растут скорости и технические возможности операторов. Запросы абонентов, соответственно, тоже растут. Сегодня быстро сглаживается цифровое неравенство — быстрый мобильный интернет приходит даже в сельскую глубинку.
Мы рады таким темпам цифровизации и хотим, чтобы каждый человек мог общаться без ограничений в любой точке региона, поэтому каждый год непрерывно вкладываемся в развитие качества связи в области. Компания реализует как собственные проекты, так и активно участвует в реализации масштабной федеральной программы по обеспечению качественными услугами связи малонаселённых сельских территорий. К примеру, в Белгородской области с 2019 года Tele2 планомерно обеспечивала связью сёла с численностью населения до 500 человек, сейчас мы заходим в населённые пункты, где проживает даже менее 100 человек.
Собственно, основных задач по-прежнему три: обеспечение устойчивой связью всех жителей региона (расширение зоны покрытия), постоянное техническое развитие (улучшение качества связи) и совершенствование обслуживания. А глобально одна — чтобы наши клиенты были нами довольны.
— Как изменилась сеть Tele2 в Белгородской области в 2023 году? Все ли планы удалось осуществить в полном объёме?
— Техническая модернизация и расширение действующей сети — непрерывные процессы. Сеть развивается постоянно, используются различные технологии. В 2023 году Tele2 модернизировала 22% всех объектов связи в Белгородской области. Это позволило улучшить качество голосовой связи и увеличить скорость передачи данных в нашей сети в Белгороде и районах области.
Кроме того, каждый год сеть Tele2 усиливается новыми объектами связи на всей территории региона. Значительная часть этой работы проводится совместно с «Ростелекомом» в рамках реализации программы Минцифры России по устранению цифрового неравенства на малонаселённых территориях. Мы рады делиться своим опытом в проектировании сотовых сетей и помогать обеспечивать жителей отдалённых уголков области стабильным доступом к голосовой связи и интернет-сервисам.
— Почему необходима постоянная модернизация? Расскажите, что это даёт клиенту?
— Клиентская база Tele2 постоянно растёт — сейчас она составляет 48,1 млн абонентов с MVNO «Ростелекома». Интернет-активность абонентов тоже увеличивается — объём потребления трафика вырос по сравнению с 2022 годом на 18,1% в среднем по России и на 20% в Белгородской области.
По данным наших аналитиков, в целом по стране количество уникальных пользователей мобильных приложений соцсетей, мессенджеров, банков, маркетплейсов, стримингов и приложений для прослушивания музыки по итогам 2023 года выросло на 17%, а относительно начала 2022 года — на 69%.
Темпы роста количества пользователей и объёмов потребления интернет-трафика увеличиваются быстрее, чем темпы строительства новых объектов связи. В последние годы этот процесс осложнился ещё рядом условий, тем не менее мы стараемся сохранять положительную динамику. Но в первую очередь используем все возможности для улучшения действующего оборудования и расширения ёмкости сети.
— Как сказываются технические работы, которые проводят операторы, на обычном пользователе? Какой эффект мы чувствуем, пользуясь привычными сервисами?
— Главный эффект, который пользователи могут и должны заметить — увеличивается скорость мобильного интернета. То есть быстрее загружаются и работают приложения. Быстрее можно загрузить или скачать видео и аудиоконтент, мгновенно отправляются и приходят сообщения и так далее.
Качество голосовой связи после модернизации тоже становится лучше, соединение происходит быстрее. Но это, скорее, больше будет заметно жителям отдалённых территорий со сложным рельефом и в густонаселённых районах области.
— Новая рекламная кампания Tele2 посвящена роли искусственного интеллекта в развитии сети и улучшении качества связи. Расскажите об этом поподробнее. ИИ ведь не устанавливает новое оборудование – что же он делает?
— Искусственный интеллект, у которого в Tele2 есть имя — Миа, непосредственно участвует в развитии сети компании и улучшении качества связи.
Из механических процессов ИИ управляет изменением углов наклона антенн базовых станций, чтобы откорректировать работу оборудования. Различные факторы могут нарушать правильное положение антенн. Но что гораздо важнее, ИИ задействован в распределении нагрузки на действующую сеть.
— Почему это так важно? И как происходит распределение нагрузки?
— У пользователей всегда довольно высокие требования к качеству мобильных услуг. При этом загруженность базовых станций неравномерна. Даже одна и та же станция в разное время года, дни недели и время суток выполняет разный объём работы. Мы используем специальную систему, которая позволяет распределить нагрузку между базовыми станциями разных стандартов связи — то есть, обеспечить стабильную работу быстрого мобильного интернета даже в периоды пиковой активности абонентов.
ИИ оптимизирует работу сетей стандартов 2G, 3G и 4G. Специальный модуль системы позволяет сети гибко подстраиваться к изменениям объёмов потребляемого интернет-трафика в стандартах 3G и 4G, перераспределяя нагрузку между секторами и базовыми станциями.
Если где-то начинает «провисать» скорость из-за скопления пользователей — искусственный интеллект перенаправляет сигналы части устройств на другие базовые станции, на другие частоты, менее загруженные. Исходя из своих алгоритмов, ИИ определяет, как обеспечить для конкретного абонента в текущий момент самую качественную связь.
Например, если в радиусе действия объекта связи находится один абонент, он автоматически получает максимальные скорости и максимальное качество сервиса. Если же в секторе появляется ещё 200-300 человек, система перераспределяет нагрузку таким образом, что часть абонентов остаются в широком частотном диапазоне, а часть «уходит» в более узкие. Таким образом каждый из клиентов получает максимально качественную услугу.
— А сможет ли искусственный интеллект полностью заменить технических специалистов?
— Благодаря работе ИИ можно в режиме реального времени видеть общую картину рабочих процессов для всей сети. Искусственный интеллект помогает эффективнее распределять рабочее время сотрудников технической службы: они могут подключаться, когда необходимо, и делать то, что система пока не в состоянии — проводить интеллектуальную оптимизацию сети в целом и менять настройки на конкретных объектах/участках.
Человеческий интеллект полностью не заменить никакими алгоритмами, но ИИ отлично помогает оптимизировать процессы и высвобождает сотрудникам больше времени на решение сложных задач, требующих освоения новых знаний и творческого подхода.
— Где ещё пользователи сталкиваются с результатами работы ИИ?
Искусственный интеллект Миа клиенты могут увидеть на нашем сайте и в приложении «Мой Tele2». Кстати, им пользуются ежемесячно уже более 20 млн абонентов по всей стране.
Благодаря более чем 400 алгоритмам, заложенным в ИИ, наши клиенты получают индивидуальные рекомендации: какие продукты, контент, мини-игры и подарки подойдут именно им, в зависимости от профиля потребления. А под Новый год Миа помогала абонентам Tele2 выбрать подарки для близких.
Мы постоянно развиваем мобильное приложение и расширяем возможности искусственного интеллекта. Из последних нововведений: в чат с поддержкой клиента теперь может отправить своё местоположение, используя геолокацию смартфона; реакции на сообщения и функцию цитирования конкретных моментов в переписке с оператором чата.
— Геннадий, поделитесь планами, как будете развивать сеть в 2024 году?
— Мы продолжаем работу по модернизации инфраструктуры и расширению покрытия. Как я уже говорил, техническое развитие — это процесс непрерывный, при этом довольно сложный и ответственный. В текущем году мы планируем увеличить сеть на 10% относительно 2023 года. И, конечно же, продолжим участие в программе по устранению цифрового неравенства в качестве центра компетенций.