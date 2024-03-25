Директор филиала Tele2 в Белгороде рассказал о развитии сети

Мы рады таким темпам цифровизации и хотим, чтобы каждый человек мог общаться без ограничений в любой точке региона, поэтому каждый год непрерывно вкладываемся в развитие качества связи в области. Компания реализует как собственные проекты, так и активно участвует в реализации масштабной федеральной программы по обеспечению качественными услугами связи малонаселённых сельских территорий. К примеру, в Белгородской области с 2019 года Tele2 планомерно обеспечивала связью сёла с численностью населения до 500 человек, сейчас мы заходим в населённые пункты, где проживает даже менее 100 человек.