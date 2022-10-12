Геймеры могут сэкономить до 2000 рублей с новой подпиской от Tele2

Чтобы воспользоваться предложением, абоненту нужно подключить услугу GamersBase Plus с помощью команды *155*581*1# или в мобильном приложении «Мой Tele2». Стоимость новой подписки составляет 690 рублей в месяц. Для получения игры необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте gbplus.gamersbase.store. Далее следует в каталоге выбрать одну из двух ААА-игр и одну из нескольких инди-игр, кликнуть на кнопку «Забрать игру» для получения ключа для скачивания. Инструкция по активации доступна в карточке игры.