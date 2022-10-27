Новые виды с высоты базовых станций: Tele2 запустила осеннюю волну фотопроекта

«Мы рады, что белгородцы высоко оценили идею и проявили такой искренний интерес к проекту, именно поэтому решили его продолжить — ведь в регионе осталось еще много потрясающих мест, которые заслуживают отдельного внимания, но не попали в летнюю серию фотографий. К тому же ракурсов для съемок по „другим правилам“ у Tele2 более чем достаточно: наша техническая дирекция непрерывно расширяет емкость сети и вводит в эксплуатацию новые базовые станции, чтобы обеспечить надежную голосовую связь и стабильный интернет в любой точке Белгородской области».