Новые виды с высоты базовых станций: Tele2 запустила осеннюю волну фотопроекта

Новые фотографии с панорамными пейзажами Белгородской области можно посмотреть на специальном сайте.
В осеннюю волну фотопроекта будут представлены красивейшие виды с базовых станций на Ботанический сад НИУ «БелГУ», мост через реку Разумная, урочище «Массив» и другие узнаваемые в регионе места. Все понравившиеся фотографии можно скачать на смартфон в высоком разрешении и установить на заставку.
Проект «Виды с базовых станций» оператор запустил в конце июня совместно с Белгородским центром туризма. Tele2 проанализировала активность посетителей сайта и определила, что в летнюю волну самой скачиваемой стала фотография парка «Маршалково».
Для того чтобы жителям и гостям Белгородской области было комфортно перемещаться по региону и пользоваться привычными сервисами, оператор непрерывно развивает сеть — с начала 2022 года технические специалисты модернизировали более 20% базовых станций, обновление затронуло все районы области. Кроме того, новые объекты связи построили в столице региона и в местах активного роста трафика.
Геннадий Рыжков, директор белгородского филиала Tele2:
«Мы рады, что белгородцы высоко оценили идею и проявили такой искренний интерес к проекту, именно поэтому решили его продолжить — ведь в регионе осталось еще много потрясающих мест, которые заслуживают отдельного внимания, но не попали в летнюю серию фотографий. К тому же ракурсов для съемок по „другим правилам“ у Tele2 более чем достаточно: наша техническая дирекция непрерывно расширяет емкость сети и вводит в эксплуатацию новые базовые станции, чтобы обеспечить надежную голосовую связь и стабильный интернет в любой точке Белгородской области».