Атака ВСУ и помощь бизнесу: что произошло за день в Белгородской области?

Сегодня 690 белгородских детей отправились в Астраханскую и Самарскую области. Там ребята пробудут три недели. Если ситуацию в регионе не улучшится, то детей могут оставить в других регионах до конца учебного года. Вопрос будут согласовывать с родителями и руководителями регионов.