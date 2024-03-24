Атака ВСУ и помощь бизнесу: что произошло за день в Белгородской области?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Сегодня, 24 марта, под атаку ВСУ попали два села в Белгородской области. Под обстрелом оказалась окраина села Муром Шебекинского горокруга. Пострадал местный житель. Во время прилёта мужчина находился в саду. Пострадавший получил осколочные ранения головы, ног и поясничной области. Скорая отвезла его в больницу Белгорода.
Также в селе зафиксировали повреждение кровли на хозпостройке.
Позже под атакой оказалось село Цаповка Борисовского района. Там украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на машину. Был ранен водитель сельскохозяйственного предприятия. Во время воздушной атаки мужчина разгружал машину.
Водитель получил осколочные ранения рук и ног. Медики доставили его в больницу.
В Белгородской области завершился первый этап выдачи материальной помощи пострадавшим при обстрелах предприятиям. Помощь получили 64 предприятия малого и среднего бизнеса Шебекинского округа. Компаниям выплатили 113 млн рублей.
С завтрашнего дня начинается сбор документов по второму этапу. Отметим, что всего на эти цели область получила 700 млн рублей.
Сегодня 690 белгородских детей отправились в Астраханскую и Самарскую области. Там ребята пробудут три недели. Если ситуацию в регионе не улучшится, то детей могут оставить в других регионах до конца учебного года. Вопрос будут согласовывать с родителями и руководителями регионов.
Кроме того, сегодня стало известно, что принять детей из Белгородской области готовы в Вологодской области.
Также сегодня в мэрии Белгорода сообщили, что дети с ОВЗ смогут тоже отправиться в оздоровительные лагеря других регионов. Сейчас администрация прорабатывает эту возможность. Родители уже могут оставлять заявки.
Сегодня Минобороны РФ сообщили, что на белгородском направлении российские военные уничтожили до 40 военнослужащих ВСУ, боевую машину РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, а также реактивную систему залпового огня Mars.
А боец СВО рассказал, что Белгородская область является лидером по помощи фронту.
«Посмотреть на Белгород, поклониться людям, которые там есть, которые фронту помогают. Белгородская и Орловская области — лидеры в плане помощи на фронт. Народ в Белгороде и Старом Осколе это всё с душой делает», — заявил боец.