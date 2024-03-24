Боец СВО заявил, что Белгородская область является лидером по помощи фронту

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
По словам бойца СВО, Белгородская и Орловская области являются лидерами по помощи фронту.
«Надо это видеть другим регионам, которые по факту ещё даже не осознали, что происходит. И таких регионов очень много на самом деле. Посмотреть на Белгород, поклониться людям, которые там есть, которые фронту помогают. Белгородская и Орловская области — лидеры в плане помощи на фронт. Народ в Белгороде и Старом Осколе это всё с душой делает», — сообщил участник СВО.
Боец также отметил, что знаком с губернатором Белгородской области и советником орловского губернатора: «Я когда с ними вижусь, что-то прошу, мне уже иногда бывает стыдно. Они не говорят: „Потом, подожди“. Они говорят: „Сделаем““.