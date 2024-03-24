Боец СВО заявил, что Белгородская область является лидером по помощи фронту

«Надо это видеть другим регионам, которые по факту ещё даже не осознали, что происходит. И таких регионов очень много на самом деле. Посмотреть на Белгород, поклониться людям, которые там есть, которые фронту помогают. Белгородская и Орловская области — лидеры в плане помощи на фронт. Народ в Белгороде и Старом Осколе это всё с душой делает», — сообщил участник СВО.