Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Боец СВО заявил, что Белгородская область является лидером по помощи фронту

Боец СВО заявил, что Белгородская область является лидером по помощи фронту

24 марта 2024, 13:27
Фото: Изображение Midjourney
Об этом участник СВО с позывным «Призрак» сообщил в эфире телеканала «Крым 24». По его словам, Белгородская и Орловская области больше всех помогают бойцам СВО.
Сюжет
СВО

По словам бойца СВО, Белгородская и Орловская области являются лидерами по помощи фронту.

«Надо это видеть другим регионам, которые по факту ещё даже не осознали, что происходит. И таких регионов очень много на самом деле. Посмотреть на Белгород, поклониться людям, которые там есть, которые фронту помогают. Белгородская и Орловская области — лидеры в плане помощи на фронт. Народ в Белгороде и Старом Осколе это всё с душой делает», — сообщил участник СВО.

Боец также отметил, что знаком с губернатором Белгородской области и советником орловского губернатора: «Я когда с ними вижусь, что-то прошу, мне уже иногда бывает стыдно. Они не говорят: „Потом, подожди“. Они говорят: „Сделаем““.

Видео: «Крым 24»
ВС РФ уничтожили 40 военных ВСУ, РСЗО Vampire и Mars на белгородском направлении
Узнать подробнее
Читайте также:
ВС РФ уничтожили 40 военных ВСУ, РСЗО Vampire и Mars на белгородском направленииМинобороны отчиталось об ударах возмездия в ответ на атаки ВСУ по БелгородуВ Минобороны РФ рассказали об уничтожении беспилотника над Белгородской областью
#Видео#Общество#Белгородская область#Бойцы#Орловская область#Белгород#Алина Харина#СВО#Участник СВО
Подпишитесь
Общежитие вуза и дом пострадали от нового обстрела Белгорода, в городе виден дым
Сегодня, 15:22
ВСУ обстреливают Белгород, работает ПВО
Сегодня, 14:54
Всё больше и больше: свыше 20 снарядов уничтожила ПВО в небе над Белгородом
Сегодня, 15:45
Дети с ОВЗ из Белгорода смогут отправиться в лагеря других регионов
Сегодня, 09:51
Обрушение части дома в центре Белгорода после нового обстрела попало на видео
Сегодня, 16:04
Мужчина пострадал во время атаки ВСУ на окраину села под Белгородом
Сегодня, 12:25
"