Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:49

Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

ВС РФ уничтожили 40 военных ВСУ, РСЗО Vampire и Mars на белгородском направлении

ВС РФ уничтожили 40 военных ВСУ, РСЗО Vampire и Mars на белгородском направлении

24 марта 2024, 11:49
Фото: 1MI
Минобороны РФ сообщает, что российские военные продолжают выявлять и уничтожать диверсионно-разведывательные группы ВСУ в приграничных районах Украины.
Сюжет
СВО

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении военных ВСУ и техники на Белгородском направлении. Возле населённых пунктов Потихоново и Землянки Харьковской области российские военные уничтожили до 40 военнослужащих ВСУ, боевую машину РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, а также реактивную систему залпового огня Mars производства ФРГ.

Ранее сообщалось, что за семь дней на белгородском направлении противник потерял более 3 тыс. бойцов, семь танков, 15 единиц бронетехники и 17 машин.

Минобороны отчиталось об ударах возмездия в ответ на атаки ВСУ по Белгороду
Узнать подробнее
Читайте также:
Минобороны отчиталось об ударах возмездия в ответ на атаки ВСУ по БелгородуВ Минобороны РФ рассказали об уничтожении беспилотника над Белгородской областьюМинобороны: ВСУ ударили по Белгороду «вампиром»
#Общество#Белгородская область#Белгород#Алина Харина#Минобороны#СВО
Подпишитесь
Пострадавшие при обстрелах 64 белгородских предприятия получили 113 млн рублей
Сегодня, 07:33
Белгородцы несут цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта в Москве
Сегодня, 08:31
Дети с ОВЗ из Белгорода смогут отправиться в лагеря других регионов
Сегодня, 09:51
Почти 700 белгородских детей поедут в Самарскую и Астраханскую области
Сегодня, 06:46
«Нас спасло укрытие»: водитель пострадавшего автобуса — об обстреле Белгорода
Сегодня, 09:27
"