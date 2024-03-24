Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении военных ВСУ и техники на Белгородском направлении. Возле населённых пунктов Потихоново и Землянки Харьковской области российские военные уничтожили до 40 военнослужащих ВСУ, боевую машину РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, а также реактивную систему залпового огня Mars производства ФРГ.
Ранее сообщалось, что за семь дней на белгородском направлении противник потерял более 3 тыс. бойцов, семь танков, 15 единиц бронетехники и 17 машин.