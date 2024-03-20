В Минобороны РФ рассказали об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
20 марта над Белгородской областью сбили украинский беспилотник самолётного типа. Дежурные средства ПВО сработала около 19:30. О каких-либо последствиях на земле не сообщается. Также неизвестно, над каким именно районом это произошло.
Напомним, что сегодня, 20 марта, дрон-камикадзе упал и взорвался в селе Долгое в Валуйском горокруге. Пострадавших нет. Во время взрыва было повреждено легковое авто.
Также сегодня над областью были сбиты 13 реактивных снарядов «Вампир». Погиб мирный житель. Ещё два человека получили травмы — 17-летняя девушка и мужчина. Пострадавших отвезли в больницу.