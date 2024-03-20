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Published Сегодня, 17:20

Modified Сегодня, 17:24

Updated Сегодня, 17:24

В Минобороны РФ рассказали об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

В Минобороны РФ рассказали об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

20 марта 2024, 17:20
Фото: Bel.ru
Произошло это около 19:30 20 марта. Подробности сообщили в Минобороны.

20 марта над Белгородской областью сбили украинский беспилотник самолётного типа. Дежурные средства ПВО сработала около 19:30. О каких-либо последствиях на земле не сообщается. Также неизвестно, над каким именно районом это произошло.

Напомним, что сегодня, 20 марта, дрон-камикадзе упал и взорвался в селе Долгое в Валуйском горокруге. Пострадавших нет. Во время взрыва было повреждено легковое авто.

Также сегодня над областью были сбиты 13 реактивных снарядов «Вампир». Погиб мирный житель. Ещё два человека получили травмы — 17-летняя девушка и мужчина. Пострадавших отвезли в больницу.

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