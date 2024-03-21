Момент прилёта во двор многоэтажки в Белгороде попал на видео

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
ВСУ вновь обстреляли Белгород и район 21 марта. Под огнём оказалась жилая застройка. Жители областного центра сообщали о последствиях на Харгоре. Люди снимали видео с падающими осколками сбитых ракет и разрушенные дома на улице Губкина и Есенина.
Момент прилёта во двор одного из домов на улице Губкина попал на камеры.
По предварительным данным, всего пострадали пять человек. Их доставили в медицинские учреждения.