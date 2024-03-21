Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:36

Published Сегодня, 16:36

Modified Сегодня, 16:38

Updated Сегодня, 16:38

Момент прилёта во двор многоэтажки в Белгороде попал на видео

Момент прилёта во двор многоэтажки в Белгороде попал на видео

21 марта 2024, 16:36
Фото: Telegram-канал «БелПлюс»
Речь идёт о дворе дома на Харгоре. Под обстрел жилая застройка города попала утром 21 марта. Видео опубликовали в Telegram-канале «БелПлюс».

ВСУ вновь обстреляли Белгород и район 21 марта. Под огнём оказалась жилая застройка. Жители областного центра сообщали о последствиях на Харгоре. Люди снимали видео с падающими осколками сбитых ракет и разрушенные дома на улице Губкина и Есенина.

Момент прилёта во двор одного из домов на улице Губкина попал на камеры.

Видео: Telegram-канал «БелПлюс»

По предварительным данным, всего пострадали пять человек. Их доставили в медицинские учреждения.

На камеры также попал момент прилёта снаряда ВСУ рядом со спортивным комплексом «Белгород-Арена». В здании арены выбиты 20% стёкол, разбито оборудование. Пострадал административный корпус.

Шесть из 39: сколько депутатов осветили тему обстрелов Белгорода
Узнать подробнее
Читайте также:
Грайворонцев просят уехать, в Белгороде вновь был обстрел: Что случилось 21 марта?Какие ответы бесплатные? Пострадавшие от обстрелов белгородцы получат помощь юристовКакие ответы бесплатные? Пострадавшие от обстрелов белгородцы получат помощь юристов
#Видео#Пострадавшие#Новости Белгорода#Район#Последствия#Белгород#Кристина Семенчук#Обстрел#Харгора#Административный корпус
Подпишитесь
Деньги на проезд, жильё и к началу учебного года: установлены новые меры поддержки
Сегодня, 10:37
«Вступил в РДК*, помогал с координатами»: ФСБ сообщила о громком задержании
Сегодня, 09:48
Возникло недопонимание? Директор «Фортуна-Авто» в Белгороде пояснил увольнение штата
Сегодня, 13:51
«В ужасе от увиденного. Казарма»: белгородку возмутило, как живут грайворонцы в ПВР
Сегодня, 14:04
От последствий ракетного обстрела Белгорода скончалась преподаватель БГТУ им. Шухова
Сегодня, 12:11
В Wildberries отреагировали на публикацию Бел.Ру с жалобой их сотрудницы
Сегодня, 12:41
"