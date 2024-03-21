Момент прилёта во двор многоэтажки в Белгороде попал на видео

ВСУ вновь обстреляли Белгород и район 21 марта. Под огнём оказалась жилая застройка. Жители областного центра сообщали о последствиях на Харгоре. Люди снимали видео с падающими осколками сбитых ракет и разрушенные дома на улице Губкина и Есенина.