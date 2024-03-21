Момент прилёта возле спорткомплекса «Белгород-Арена» попал на видео

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Момент прилёта снаряда ВСУ рядом со спортивным комплексом «Белгород-Арена» попал на камеры. В здании арены выбиты 20% стёкол, разбито оборудование. Во время прилёта пострадал административный корпус.
На месте происшествия побывал журналист Бел.Ру. Примерно в десяти метрах от арены и в трёх метрах от входной группы находится кратер, образовавшийся от прилёта.
На место уже приехали строители, которые закроют контур пострадавшего здания листами ДВП.