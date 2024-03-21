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Published Сегодня, 09:43

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Момент прилёта возле «Белгород-Арены»

Момент прилёта возле спорткомплекса «Белгород-Арена» попал на видео

21 марта 2024, 09:43
Фото: Telegram-канал Zvezdanews
Момент прилёта возле «Белгород-Арены»
Во время очередного обстрела ВСУ пострадало здание арены. Из-за прилёта выбито 20% стёкол. Пострадал административный корпус. Видео прилёта возле спортивного объекта появилось в Telegram-канале Zvezdanews.

Момент прилёта снаряда ВСУ рядом со спортивным комплексом «Белгород-Арена» попал на камеры. В здании арены выбиты 20% стёкол, разбито оборудование. Во время прилёта пострадал административный корпус.

На месте происшествия побывал журналист Бел.Ру. Примерно в десяти метрах от арены и в трёх метрах от входной группы находится кратер, образовавшийся от прилёта.

На место уже приехали строители, которые закроют контур пострадавшего здания листами ДВП.

Прилёт возле «Белгород-Арены»
Видео: Telegram-канал Zvezdanews
Осколки, кратер, сигареты: последствия прилёта возле «Белгород-Арены»
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