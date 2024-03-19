Беспилотник «Скат» помог найти «вампира», атакующего Белгородскую область

Как пояснили в «Калашникове», БПЛА СКАТ 350 М предназначен для воздушного наблюдения, поиска объектов в оптическом и ИК диапазонах. Дрон зафиксировал установку, находясь на пределе допустимого времени полёта. Несмотря на это, он благополучно вернулся в точку запуска.