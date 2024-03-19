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Published Сегодня, 06:46

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Updated Сегодня, 06:48

Ракетный удар по украинскому РСЗО

Беспилотник «Скат» помог найти «вампира», атакующего Белгородскую область

19 марта 2024, 06:46
Фото: Telegram-канал «Концерн „Калашников“»
Ракетный удар по украинскому РСЗО

Дрон «Скат» помог уничтожить стрелявшую по Белгороду РСЗО Vampire

Российский беспилотник СКАТ 350 М нашёл установку. По ней нанесли ракетный удар. Система вышла из строя. Подробности сообщает Telegram-канал «Концерн „Калашников“».
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Обстрел

Стало известно, что ВС РФ нанесли ракетный удар по РСЗО RM-70 ВСУ. Установка находилась в Харьковской области и готовилась к очередному обстрелу Белгорода.

Реактивную систему залпового огня противника обнаружил российский беспилотник СКАТ 350 М, который производит Ижевский авиационный завод. Координаты установки ВСУ передали Минобороны. Российские военные нанесли ракетный удар по установке. Она получила критические повреждения и вышла из строя. Потери понёс и расчёт — есть погибшие и раненые.

Как пояснили в «Калашникове», БПЛА СКАТ 350 М предназначен для воздушного наблюдения, поиска объектов в оптическом и ИК диапазонах. Дрон зафиксировал установку, находясь на пределе допустимого времени полёта. Несмотря на это, он благополучно вернулся в точку запуска.

Напомним, ранее в МО РФ подтвердили удар по РСЗО Vampire, из которой атаковали Белгородскую область. Тогда же противник потерял до 150 военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, два танка, три автомобиля.

Ракетный удар по украинскому РСЗО
Видео: Telegram-канал «Концерн „Калашников“»
Минобороны подтверждает удар ВС РФ по «вампиру», из которого атаковали Белгородчину
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