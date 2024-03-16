ВСУ атаковали беспилотником фуру зерновой компании под Белгородом

Posted Сегодня, 20:19
Published Сегодня, 20:19
Modified Сегодня, 20:21
Updated Сегодня, 20:21
Очередное такое происшествие произошло вечером 16 марта на трассе между посёлком Октябрьский и селом Ясные Зори в Белгородском районе. Украинский дрон-камикадзе врезался в фуру зерновой компании и взорвался.
Водитель не пострадал, машина получила повреждения.
ВСУ регулярно отправляют беспилотники на «охоту» за автомобилями в Белгородской области. Повреждения получает разная техника — от простых легковых автомобилей с пассажирами и грузовиков и фур агрокомпаний до спецтехники, выполняющей работы в белгородском приграничье. Часто такие атаки заканчиваются ранениями и гибелью мирных жителей.
Много машин получают повреждения и при обстрелах Белгорода и других населённых пунктов. Только за 16 марта их число превысило несколько десятков.