Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:19

Published Сегодня, 20:19

Modified Сегодня, 20:21

Updated Сегодня, 20:21

ВСУ атаковали беспилотником фуру зерновой компании под Белгородом

ВСУ атаковали беспилотником фуру зерновой компании под Белгородом

16 марта 2024, 20:19
Фото: Изображение Midjourney
Украинские формирование продолжают атаковать беспилотниками гражданские объекты и транспорт в Белгородской области.

Очередное такое происшествие произошло вечером 16 марта на трассе между посёлком Октябрьский и селом Ясные Зори в Белгородском районе. Украинский дрон-камикадзе врезался в фуру зерновой компании и взорвался.

Водитель не пострадал, машина получила повреждения.

ВСУ регулярно отправляют беспилотники на «охоту» за автомобилями в Белгородской области. Повреждения получает разная техника — от простых легковых автомобилей с пассажирами и грузовиков и фур агрокомпаний до спецтехники, выполняющей работы в белгородском приграничье. Часто такие атаки заканчиваются ранениями и гибелью мирных жителей.

Много машин получают повреждения и при обстрелах Белгорода и других населённых пунктов. Только за 16 марта их число превысило несколько десятков.

Что делать белгородцам, если при обстреле пострадала машина или квартира?
Узнать подробнее
Читайте также:
Прилёт в машину и ДТП с автобусом: что произошло на Харгоре в БелгородеДрон-камикадзе попал в машину в Белгородской области. Есть пострадавшиеДва человека пострадали при атаке дрона-камикадзе на авто под Белгородом
#Белгородская область#Евгений Грицков#Украина#Беспилотник#Фура#Белгород#ВСУ#Дрон#Зерновая компания#Приграничье#Атака#Гражданские объекты#Камикадзе
Подпишитесь
Мужчина — за рулём, женщина кормила собак: власти озвучили число погибших в Белгороде
Сегодня, 07:17
Мужчина получил баротравму во время нового обстрела Белгорода
Сегодня, 15:46
Конкурсного управляющего и ещё одного мужчину нашли мёртвыми в Белгородской области
Сегодня, 16:54
Снова автомобиль? Кадры очередного прилёта в Белгороде попали на камеру
Сегодня, 05:37
Опять «вампиры»: над Белгородской областью сбили восемь снарядов из чешской РСЗО
Сегодня, 06:13
Появились первые кадры последствий падения обломков снарядов ВСУ в Белгороде
Сегодня, 05:55