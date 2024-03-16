ВСУ атаковали беспилотником фуру зерновой компании под Белгородом

ВСУ регулярно отправляют беспилотники на «охоту» за автомобилями в Белгородской области. Повреждения получает разная техника — от простых легковых автомобилей с пассажирами и грузовиков и фур агрокомпаний до спецтехники, выполняющей работы в белгородском приграничье. Часто такие атаки заканчиваются ранениями и гибелью мирных жителей.