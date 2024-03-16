Прилёт в машину и ДТП с автобусом: что произошло на Харгоре в Белгороде

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:42
Утро в областном центре вновь выдалось неспокойным. Судя по фото и видео, которые распространяются в Сети, основной удар пришёлся на Харгору. На улице Будённого снаряд угодил в машину. От удара она загорелась.
Также в результате обстрела пострадало как минимум два автобуса. По предварительной информации, есть один погибший.
Есть данные и о разрушениях во дворах многоквартирных домов на Харгоре. Один из прилётов пришёлся на парковку. Видео Бел.Ру прислали читатели.
Как ранее сообщили в Минобороны, над регионом уничтожили восемь снарядов РСЗО Vampire и два беспилотника. Официальной информации о последствиях на земле пока не поступало.