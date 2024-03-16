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Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

После взрывов в Белгороде на ул. Будённого пострадали автобусы и машины

Прилёт в машину и ДТП с автобусом: что произошло на Харгоре в Белгороде

16 марта 2024, 06:40
Фото: Bel.ru

После взрывов в Белгороде на ул. Будённого пострадали автобусы и машины

Серия взрывов прозвучала над Белгородом в районе 08:00. По предварительным данным, погиб один человек. На Харгоре пострадали автобусы и машины.

Утро в областном центре вновь выдалось неспокойным. Судя по фото и видео, которые распространяются в Сети, основной удар пришёлся на Харгору. На улице Будённого снаряд угодил в машину. От удара она загорелась.

Также в результате обстрела пострадало как минимум два автобуса. По предварительной информации, есть один погибший.

Есть данные и о разрушениях во дворах многоквартирных домов на Харгоре. Один из прилётов пришёлся на парковку. Видео Бел.Ру прислали читатели.

Видео: Bel.ru

Как ранее сообщили в Минобороны, над регионом уничтожили восемь снарядов РСЗО Vampire и два беспилотника. Официальной информации о последствиях на земле пока не поступало.

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