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Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

Жителей Белгородской области предупредили о громких звуках

В Белгородской области будет громко. Что произойдёт?

16 марта 2024, 08:53
Фото: 1MI

Жителей Белгородской области предупредили о громких звуках

О громких звуках после обеда 16 марта жителей предупредили в МЧС. Информация о плановых работах по уничтожению неразорвавшихся боеприпасов пришла с помощью рассылки.
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МЧС

Белгородцы получили предупреждение о том, что на территории Яковлевского округа 16 марта будут проходить плановые работы по уничтожению неразорвавшихся боеприпасов. Громко будет в 16:00.

Людей попросили сохранять спокойствие.

Напомним, утром над территорией Белгородской области уничтожили восемь реактивных снарядов из РСЗО Vampire чешского производства, а также беспилотники.

В результате обстрела в областном центре погибли два человека. Ещё трое получили ранения. Также на земле зафиксировали различные повреждения.

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#Белгородская область#МЧС#Боеприпасы#Белгород#Кристина Семенчук#Обстрел#Плановые работы#Реактивные снаряды#Яковлевский округ
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