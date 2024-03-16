В Белгородской области будет громко. Что произойдёт?

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Белгородцы получили предупреждение о том, что на территории Яковлевского округа 16 марта будут проходить плановые работы по уничтожению неразорвавшихся боеприпасов. Громко будет в 16:00.
Людей попросили сохранять спокойствие.
Напомним, утром над территорией Белгородской области уничтожили восемь реактивных снарядов из РСЗО Vampire чешского производства, а также беспилотники.
В результате обстрела в областном центре погибли два человека. Ещё трое получили ранения. Также на земле зафиксировали различные повреждения.