В Белгороде сегодня может быть очень громко. В чём причина?

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Белгородцев предупредили о громких звуках в Яковлевском горокруге. В муниципалитете запланированы плановые работы ВС РФ на полигоне. Они начнутся в 19:00 и закончатся в 21:00, сообщают в администрации. Местных жителей попросили сохранять спокойствие.
4 марта губернатор Вячеслав Гладков сообщил о взрывоопасной находке в Белгороде. Опасную находку извлекли и увезли для ликвидации на полигон. Обошлось без последствий.
28 февраля белгородцев вновь предупреждали о плановых работах на яковлевском полигоне. Жителям сообщили о возможных громких звуках и попросили сохранять спокойствие.
До этого работы проводились 19 февраля. На тот момент прогремел взрыв, который слышали в Белгородском районе и округе. Оказалось, что причин для беспокойства нет.