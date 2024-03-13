Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Взрыв

В Белгороде сегодня может быть очень громко. В чём причина?

13 марта 2024, 14:05
Фото: Изображение Midjourney
Взрыв

Белгородцев предупредили о плановых работах ВС РФ

В Яковлевском горокруге состоятся плановые работы ВС РФ. Они пройдут с 19:00 до 21:00. Белгородцев попросили сохранять спокойствие.

Белгородцев предупредили о громких звуках в Яковлевском горокруге. В муниципалитете запланированы плановые работы ВС РФ на полигоне. Они начнутся в 19:00 и закончатся в 21:00, сообщают в администрации. Местных жителей попросили сохранять спокойствие.

4 марта губернатор Вячеслав Гладков сообщил о взрывоопасной находке в Белгороде. Опасную находку извлекли и увезли для ликвидации на полигон. Обошлось без последствий.

28 февраля белгородцев вновь предупреждали о плановых работах на яковлевском полигоне. Жителям сообщили о возможных громких звуках и попросили сохранять спокойствие.

До этого работы проводились 19 февраля. На тот момент прогремел взрыв, который слышали в Белгородском районе и округе. Оказалось, что причин для беспокойства нет.

Под Белгородом прогремел взрыв, в небе появилось облако дыма: что произошло?
Узнать подробнее
Читайте также:
Сегодня в Белгородской области будет громкоГладков сообщил о взрывоопасной находке в БелгородеНайденные в Белгороде боеприпасы обезвредили на полигоне
#Общество#Белгородская область#Полигон#Новости Белгорода#Взрыв#Предупреждение#Белгород#Наталья Корявых#Яковлевский горокруг#ВС РФ#Плановые работы
Подпишитесь
Новый рекорд: за день ВСУ атаковали 17 из 22 районов Белгородской области
Сегодня, 13:59
Секрет: в полиции не рассказали о ходе следствия по нападению на мужчину в баре
Сегодня, 14:10
Белгородский министр рассказал о состоянии раненных при обстрелах 12 марта
Сегодня, 11:43
Вслед за школами: вузы Белгорода переходят на дистант и самоподготовку
Сегодня, 12:18
Никакого праздника: в Белгороде не будет гуляний на Масленицу
Сегодня, 12:03
В Белгороде на подъездах с контроллерами для открывания дверей появились спецнаклейки
Сегодня, 11:53