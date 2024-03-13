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Posted Сегодня, 15:52

Published Сегодня, 15:52

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

Белгородцы услышали громкие звуки после объявления ракетной опасности

Громкие звуки раздались над Белгородом

13 марта 2024, 15:52
Фото: Bel.ru

Белгородцы услышали громкие звуки после объявления ракетной опасности

Ранее в городе объявили ракетную опасность. Произошло это 18:26.

После объявления ракетной опасности над Белгородом раздались громкие звуки. Читатели поделились фотографиями следов в небе. Предположительно, что-то сбили над центром города. Официальной информации пока нет.

Ракетную опасность в областном центре и Белгородском районе объявили в 18:26. Жителей попросили оставаться дома и не подходить к окнам. Уже в 18:28 рассылка от РСЧС об опасности пришла жителям Шебекинского и Грайворонского горокругов.

Добавим, что ракетная опасность в указанных муниципалитетах действует до сих пор. Её объявляли уже несколько раз за день.

Дополнение. Ракетную опасность отменили в 18:54.

Сегодня утром в Белгороде сдетонировал БПЛА. Жители центра города услышали жужжание и взрыв. Ещё один беспилотник влетел в квартиру многоквартирного дома по бульвару 1-го Салюта.

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#Город#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Ракетная опасность
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