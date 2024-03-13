Громкие звуки раздались над Белгородом

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
После объявления ракетной опасности над Белгородом раздались громкие звуки. Читатели поделились фотографиями следов в небе. Предположительно, что-то сбили над центром города. Официальной информации пока нет.
Ракетную опасность в областном центре и Белгородском районе объявили в 18:26. Жителей попросили оставаться дома и не подходить к окнам. Уже в 18:28 рассылка от РСЧС об опасности пришла жителям Шебекинского и Грайворонского горокругов.
Добавим, что ракетная опасность в указанных муниципалитетах действует до сих пор. Её объявляли уже несколько раз за день.
Дополнение. Ракетную опасность отменили в 18:54.
Сегодня утром в Белгороде сдетонировал БПЛА. Жители центра города услышали жужжание и взрыв. Ещё один беспилотник влетел в квартиру многоквартирного дома по бульвару 1-го Салюта.