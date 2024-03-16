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Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

В результате обстрела Белгорода погибли два человека

Мужчина — за рулём, женщина кормила собак: власти озвучили число погибших в Белгороде

16 марта 2024, 07:17
Фото: Изображение Midjourney

В результате обстрела Белгорода погибли два человека

Два человека погибли, ещё двое получили ранения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В семи многоквартирных домах выбиты окна, повреждены 15 машин.
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Автобус

По данным главы области, над Белгородом и районом сработала система ПВО. На подлёте к городу сбили восемь реактивных снарядов системы залпового огня «Вампир».

В Белгороде погибли два человека. Мужчина ехал за рулём грузовика, когда в него попал снаряд. Его машина врезалась в пассажирский автобус. Пассажиры не пострадали.

Ещё одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак. Белгородка погибла на месте. За жизнь её сына борются медики. Мужчина получил осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клетки. ⠀

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Ещё двое мужчин получили закрытые черепно-мозговые травмы. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Всех пострадавших доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

По итогам обстрела в семи многоквартирных домах города выбиты окна, повреждены остекления на балконах и лоджиях. Также в двух социальных объектах разбиты стёкла. Есть повреждения в двух хозобъектах. По предварительным данным, повреждено 15 автомобилей. ⠀

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#Происшествия#Автобус#Грузовик#Медики#Снаряд#Взрыв#Жертвы#Белгород#Кристина Семенчук#Ранения#Система ПВО
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