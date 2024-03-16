Мужчина — за рулём, женщина кормила собак: власти озвучили число погибших в Белгороде

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
По данным главы области, над Белгородом и районом сработала система ПВО. На подлёте к городу сбили восемь реактивных снарядов системы залпового огня «Вампир».
В Белгороде погибли два человека. Мужчина ехал за рулём грузовика, когда в него попал снаряд. Его машина врезалась в пассажирский автобус. Пассажиры не пострадали.
Ещё одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак. Белгородка погибла на месте. За жизнь её сына борются медики. Мужчина получил осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клетки. ⠀
Ещё двое мужчин получили закрытые черепно-мозговые травмы. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Всех пострадавших доставили в городскую больницу №2 Белгорода.
По итогам обстрела в семи многоквартирных домах города выбиты окна, повреждены остекления на балконах и лоджиях. Также в двух социальных объектах разбиты стёкла. Есть повреждения в двух хозобъектах. По предварительным данным, повреждено 15 автомобилей. ⠀