Мужчина — за рулём, женщина кормила собак: власти озвучили число погибших в Белгороде

По итогам обстрела в семи многоквартирных домах города выбиты окна, повреждены остекления на балконах и лоджиях. Также в двух социальных объектах разбиты стёкла. Есть повреждения в двух хозобъектах. По предварительным данным, повреждено 15 автомобилей. ⠀