Белгородка погибла из-за неисправного электрооборудования

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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За минувшие сутки на территории Белгородской области зарегистрировали пять пожаров. Огонь повредил три жилых дома, сарай и сухую траву. В результате одного из происшествий погибла женщина.
По известным данным, смертельный пожар случился в жилом доме в селе Ивановка Старооскольского городского округа. Предварительной причиной возгорания, в котором погибла женщина 1953 года рождения, стали недостатки конструкции и изготовления электрооборудования.
Жилые дома также загорелись в селе Таволжанка Новооскольского округа и в посёлке Чернянка. Предварительно, в этих населённых пунктах обошлось без пострадавших.
Кроме этого, в селе Айдар Ровеньского района загорелся сарай. Предположительно, возгорание случилось из-за сжигания мусора и травы. А в селе Нежеголь Шебекинского округа на открытой площадке горела сухая трава на площади 700 квадратных метров. Причиной мог стать внесённый источник зажигания.