Белгородка погибла из-за неисправного электрооборудования

Кроме этого, в селе Айдар Ровеньского района загорелся сарай. Предположительно, возгорание случилось из-за сжигания мусора и травы. А в селе Нежеголь Шебекинского округа на открытой площадке горела сухая трава на площади 700 квадратных метров. Причиной мог стать внесённый источник зажигания.