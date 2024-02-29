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Пожар

Белгородка погибла из-за неисправного электрооборудования

29 февраля 2024, 08:40
Фото: Изображение Midjourney
Пожар

При пожаре в Белгородской области погибла женщина

Вчера, 28 февраля, в Белгородской области зарегистрировали пять пожаров, три из которых произошли в жилых домах. В одном частном доме из-за неисправного электрооборудования погибла пенсионерка, сообщили в региональном МЧС.
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Пожар

За минувшие сутки на территории Белгородской области зарегистрировали пять пожаров. Огонь повредил три жилых дома, сарай и сухую траву. В результате одного из происшествий погибла женщина.

По известным данным, смертельный пожар случился в жилом доме в селе Ивановка Старооскольского городского округа. Предварительной причиной возгорания, в котором погибла женщина 1953 года рождения, стали недостатки конструкции и изготовления электрооборудования.

Жилые дома также загорелись в селе Таволжанка Новооскольского округа и в посёлке Чернянка. Предварительно, в этих населённых пунктах обошлось без пострадавших.

Кроме этого, в селе Айдар Ровеньского района загорелся сарай. Предположительно, возгорание случилось из-за сжигания мусора и травы. А в селе Нежеголь Шебекинского округа на открытой площадке горела сухая трава на площади 700 квадратных метров. Причиной мог стать внесённый источник зажигания.

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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Пожар#Белгород#Погибшая#Александра Склярова
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