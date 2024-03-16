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На Харгоре в Белгороде временно ограничили движение после утреннего ЧП

На Харгоре в Белгороде временно ограничили движение после утреннего ЧП

16 марта 2024, 08:40
Фото: 1MI
Об ограничениях сообщил мэр областного центра Валентин Демидов. Проехать пока нельзя по улице Будённого, а также на определённом участке на бульваре Юности.

Утром областной центр оказался под обстрелом ВСУ. В результате прилёты зафиксировали в разных частях города. Больше всего досталось Харгоре. Ранее стало известно, что на улице Будённого в результате атаки погиб один человек. Там же пострадали автобусы и машины.

Как сообщил мэр областного центра Валентин Демидов, по улице Будённого на участке от улицы Губкина до бульвара Юности временно ограничили движение. Также ограничение действует на бульваре Юности от улицы Щорса до улицы Будённого.

Напомним, в результате обстрела Белгорода погибли два человека, троих белгородцев доставили в больницу. Повреждения зафиксировали в многоэтажках, социальных и хозяйственных объектах. Также пострадали, по предварительным данным, 15 машин.

Что делать белгородцам, если при обстреле пострадала машина или квартира?
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#Ограничение движения#Пострадавшие#Автобусы#Белгород#Кристина Семенчук#Обстрел#Валентин Демидов#Улица Будённого
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