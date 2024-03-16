На Харгоре в Белгороде временно ограничили движение после утреннего ЧП

Утром областной центр оказался под обстрелом ВСУ. В результате прилёты зафиксировали в разных частях города. Больше всего досталось Харгоре. Ранее стало известно, что на улице Будённого в результате атаки погиб один человек. Там же пострадали автобусы и машины.