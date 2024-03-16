На Харгоре в Белгороде временно ограничили движение после утреннего ЧП

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:42
Утром областной центр оказался под обстрелом ВСУ. В результате прилёты зафиксировали в разных частях города. Больше всего досталось Харгоре. Ранее стало известно, что на улице Будённого в результате атаки погиб один человек. Там же пострадали автобусы и машины.
Как сообщил мэр областного центра Валентин Демидов, по улице Будённого на участке от улицы Губкина до бульвара Юности временно ограничили движение. Также ограничение действует на бульваре Юности от улицы Щорса до улицы Будённого.
Напомним, в результате обстрела Белгорода погибли два человека, троих белгородцев доставили в больницу. Повреждения зафиксировали в многоэтажках, социальных и хозяйственных объектах. Также пострадали, по предварительным данным, 15 машин.