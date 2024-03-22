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Улица Будённого

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2024
Первые данные о разрушения после взрывов в Белгороде появились в Сети
22 марта, 18:59
На Харгоре в Белгороде временно ограничили движение после утреннего ЧП
16 марта, 08:40
2022
На улице Будённого в Белгороде установили новый светофор
Пока его тестируют, но скоро запустят в работу, сообщили в мэрии.
10 декабря 2022, 07:37
На улице Будённого в Белгороде появится новый светофор
На установку объекта потратят более 1,1 млн рублей, следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.
3 октября 2022, 14:38

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