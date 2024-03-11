БПЛА влетел в дом, загорелась фура: последствия атаки на Белгородскую область

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В посёлке Горьковский Грайворонского округа один дрон-камикадзе влетел в частный дом, из-за чего внутри выбило окна. Второй БПЛА обнаружили вблизи дома — его обезвредили сапёры. Ещё два уничтожили в воздухе. Пострадавших нет.
В этом же горокруге под огонь ВСУ попали ещё пять населённых пунктов. Так, по Козинке выпустили пять миномётных снарядов, по Байраку — восемь, по Дроновке — четыре. В Мокрой Орловке с БПЛА сбросили одно взрывное устройство, а в селе Луговка обнаружили разгонный блок от ракеты. Обошлось без последствий.
В Таврово Белгородского района упал украинский беспилотник. В результате повреждения получил частный дом — выбило окна и повредило кровлю. В Разумном система ПВО уничтожила одну воздушную цель. Кровля и забор пострадали в двух частных домах. Пострадавших в двух населённых пунктах нет.
Кроме этого, по одному беспилотнику сбили над сёлами Никольское и Беловское, а в Щетиновке с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили один беспилотник. В этих населенных пунктах обошлось без последствий.
В посёлке Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского округа уничтожили два дрона-камикадзе. Они сдетонировали на территории сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших нет, но повреждения получил КамАЗ.
Строитель в Яковлевском округе атаковали сразу три беспилотника самолётного типа. Они упали и сдетонировали, из-за чего загорелась фура. Среди мирных жителей никто не пострадал.
Отметим, что неспокойно 10 марта было и в Белгороде: там беспилотник атаковал здание коммерческой организации, из-за чего повреждено одно из помещений. Пострадавших среди мирных жителей нет.