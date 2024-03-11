БПЛА влетел в дом, загорелась фура: последствия атаки на Белгородскую область

В этом же горокруге под огонь ВСУ попали ещё пять населённых пунктов. Так, по Козинке выпустили пять миномётных снарядов, по Байраку — восемь, по Дроновке — четыре. В Мокрой Орловке с БПЛА сбросили одно взрывное устройство, а в селе Луговка обнаружили разгонный блок от ракеты. Обошлось без последствий.