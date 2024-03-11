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Обстрел

БПЛА влетел в дом, загорелась фура: последствия атаки на Белгородскую область

11 марта 2024, 09:12
Фото: 1MI
Обстрел

За сутки Белгородскую область атаковали более 30 раз

За минувшие сутки, 10 марта, ВСУ атаковали четыре района Белгородской области. Населённые пункты оказались под огнём около 34 раз. Подробности произошедшего сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В посёлке Горьковский Грайворонского округа один дрон-камикадзе влетел в частный дом, из-за чего внутри выбило окна. Второй БПЛА обнаружили вблизи дома — его обезвредили сапёры. Ещё два уничтожили в воздухе. Пострадавших нет.

В этом же горокруге под огонь ВСУ попали ещё пять населённых пунктов. Так, по Козинке выпустили пять миномётных снарядов, по Байраку — восемь, по Дроновке — четыре. В Мокрой Орловке с БПЛА сбросили одно взрывное устройство, а в селе Луговка обнаружили разгонный блок от ракеты. Обошлось без последствий.

В Таврово Белгородского района упал украинский беспилотник. В результате повреждения получил частный дом — выбило окна и повредило кровлю. В Разумном система ПВО уничтожила одну воздушную цель. Кровля и забор пострадали в двух частных домах. Пострадавших в двух населённых пунктах нет.

Кроме этого, по одному беспилотнику сбили над сёлами Никольское и Беловское, а в Щетиновке с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили один беспилотник. В этих населенных пунктах обошлось без последствий.

В посёлке Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского округа уничтожили два дрона-камикадзе. Они сдетонировали на территории сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших нет, но повреждения получил КамАЗ.

Строитель в Яковлевском округе атаковали сразу три беспилотника самолётного типа. Они упали и сдетонировали, из-за чего загорелась фура. Среди мирных жителей никто не пострадал.

Отметим, что неспокойно 10 марта было и в Белгороде: там беспилотник атаковал здание коммерческой организации, из-за чего повреждено одно из помещений. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Гладков рассказал о взрыве в Белгороде: атаковано коммерческое здание
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