Теперь и заправки? Новые ограничения во время ракетной опасности в Белгороде

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
Как сообщает «Белгород — это интересно», во время сегодняшней ракетной опасности некоторые заправки отказались продавать бензин. По словам одного из белгородских водителей, подобная ситуация возникла сразу на двух заправках сети «Роснефть».
«Им запретили заправлять во время ракетной опасности. На две подряд заехал: на Губкина около НЛО и на Шаландина», — сообщил автолюбитель.
Напомним, что сегодня во время ракетной опасности белгородцы жаловались, что автобусы несколько часов простояли на остановках, а добраться куда-либо можно было только на такси.