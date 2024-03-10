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Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:24

Updated Сегодня, 17:24

В Белгороде на одной из заправок не продали бензин

Теперь и заправки? Новые ограничения во время ракетной опасности в Белгороде

10 марта 2024, 17:02
Фото: Изображение Midjourney

В Белгороде на одной из заправок не продали бензин

Белгородцу отказали заправить машину во время ракетной опасности — об этом сообщают в социальных сетях. Комментария от руководства заправки пока не поступало.

Как сообщает «Белгород — это интересно», во время сегодняшней ракетной опасности некоторые заправки отказались продавать бензин. По словам одного из белгородских водителей, подобная ситуация возникла сразу на двух заправках сети «Роснефть».

«Им запретили заправлять во время ракетной опасности. На две подряд заехал: на Губкина около НЛО и на Шаландина», — сообщил автолюбитель.

Напомним, что сегодня во время ракетной опасности белгородцы жаловались, что автобусы несколько часов простояли на остановках, а добраться куда-либо можно было только на такси.

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#Общество#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Ракетная опасность#Михаил Дьяченко
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