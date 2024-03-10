В Белгороде и районе второй раз за день объявили ракетную опасность

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
В 13:30 жители областного центра и прилегающего района снова получили РСЧС-сообщения об объявлении ракетной опасности. На улицах заработали сигнальные сирены. Жителей попросили не выходить из дома, держаться подальше от окон, а на улице — быстрее добраться до ближайшего укрытия.
При этом никаких взрывов не было, но с учётом не прекращающихся с самого утра атак беспилотников по всему приграничью и даже в Строителе, вероятно, эти налёты могут продолжиться.
Второй сигнал ракетной опасности поступил всего лишь спустя полтора часа после отмены предыдущего. Утром угрозу объявили в 8:37, а отбой её был только в 12:05. По продолжительности эта тревога стала одной из рекордных.
Среди последствий атак беспилотников сегодня — фура в Строителе, дом в Горьковском, сельхозпредприятие под Масловой Пристанью. Пострадавших не было.