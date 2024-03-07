Пока при атаке ВСУ ранило мужчину, в приграничье назначили досрочные выборы

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В девяти приграничных районах Белгородской области местные жители смогут досрочно проголосовать на выборах президента. Голосование пройдёт 10–14 марта. Сделано это из-за угрозы жизни и здоровью избирателей в связи с возможной атакой ВСУ.
Раньше других проголосуют в Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Краснояружском и Ровеньском районах, а также в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском горокругах. Стоит также отметить, что новые правила коснутся не всех населённых пунктов. Главы Белгородского, Вейделевского районов и Валуйского горокруга уточнили, в каких именно городах, сёлах и посёлках можно будет проголосовать раньше.
В настоящий момент остальные главы ещё не сообщали о досрочных выборах.
Отметим, что выборы президента в России пройдут с 15 по 17 марта. Среди кандидатов — Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков.
Сегодня, 7 марта, под атаку беспилотника попал населённый пункт Наумовка в Белгородском районе. На окраине села упал дрон-камикадзе и взорвался. В результате пострадал местный житель. Он получил осколочные ранения живота.
Пострадавшему оказывают помощь во второй городской больнице Белгорода.
Также сегодня в Белгороде и районе на несколько минут объявляли ракетную опасность. А в Яковлевском горокруге система ПВО сбила украинский беспилотник. По предварительным данным, разрушений нет. Также обошлось без пострадавших.
6 марта во всех муниципалитетах, кроме Белгорода и Белгородского района, проверяли работу системы оповещения. После проверки от местных жителей поступило ещё большее число жалоб, чем после прошлых учебных тревог, рассказал Вячеслав Гладков.
Так, количество жалоб увеличилось в Старооскольском, Губкинском и Валуйском горокругах. Зато сирену стало лучше слышно в Шебекинском горокруге. Из горокруга поступило в 20 раз меньше жалоб, чем во время прошлых тренировок.
В конце месяца в регионе пройдёт ещё одна учебная тренировка.
Также известно, что в этом году на установку дополнительных систем оповещения выделили 350 млн рублей. 100 млн рублей уже направили на покупку и установку громкоговорителей и сирен. Оставшиеся деньги направят на улучшение системы, в том числе в тех округах, откуда поступило большое количество жалоб.