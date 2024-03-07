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Published Сегодня, 15:30

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Сирена

Пока при атаке ВСУ ранило мужчину, в приграничье назначили досрочные выборы

7 марта 2024, 15:30
Фото: 1MI
Сирена
7 марта Белгородскую область атаковал дрон, от местных жителей поступили жалобы на плохую работу системы оповещения. Также стало известно о досрочных выборах в нескольких муниципалитетах региона. Подробнее о событиях минувшего дня — в материале Бел.Ру.
Сюжет
Выборы

Досрочное голосование

В девяти приграничных районах Белгородской области местные жители смогут досрочно проголосовать на выборах президента. Голосование пройдёт 10–14 марта. Сделано это из-за угрозы жизни и здоровью избирателей в связи с возможной атакой ВСУ.

Раньше других проголосуют в Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Краснояружском и Ровеньском районах, а также в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском горокругах. Стоит также отметить, что новые правила коснутся не всех населённых пунктов. Главы Белгородского, Вейделевского районов и Валуйского горокруга уточнили, в каких именно городах, сёлах и посёлках можно будет проголосовать раньше.

В настоящий момент остальные главы ещё не сообщали о досрочных выборах.

Отметим, что выборы президента в России пройдут с 15 по 17 марта. Среди кандидатов — Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков.

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Атака дрона-камикадзе

Сегодня, 7 марта, под атаку беспилотника попал населённый пункт Наумовка в Белгородском районе. На окраине села упал дрон-камикадзе и взорвался. В результате пострадал местный житель. Он получил осколочные ранения живота.

Пострадавшему оказывают помощь во второй городской больнице Белгорода.

Также сегодня в Белгороде и районе на несколько минут объявляли ракетную опасность. А в Яковлевском горокруге система ПВО сбила украинский беспилотник. По предварительным данным, разрушений нет. Также обошлось без пострадавших.

Мужчину ранило в результате падения и взрыва дрона-камикадзе под Белгородом
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Жалобы на работу сирены

6 марта во всех муниципалитетах, кроме Белгорода и Белгородского района, проверяли работу системы оповещения. После проверки от местных жителей поступило ещё большее число жалоб, чем после прошлых учебных тревог, рассказал Вячеслав Гладков.

Так, количество жалоб увеличилось в Старооскольском, Губкинском и Валуйском горокругах. Зато сирену стало лучше слышно в Шебекинском горокруге. Из горокруга поступило в 20 раз меньше жалоб, чем во время прошлых тренировок.

В конце месяца в регионе пройдёт ещё одна учебная тренировка.

Также известно, что в этом году на установку дополнительных систем оповещения выделили 350 млн рублей. 100 млн рублей уже направили на покупку и установку громкоговорителей и сирен. Оставшиеся деньги направят на улучшение системы, в том числе в тех округах, откуда поступило большое количество жалоб.

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#Общество#Белгородская область#Выборы#Пострадавшие#Беспилотник#Жалоба#Белгород#Алина Харина#Итоги дня#Сирена
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