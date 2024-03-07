Пока при атаке ВСУ ранило мужчину, в приграничье назначили досрочные выборы

Раньше других проголосуют в Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Краснояружском и Ровеньском районах, а также в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском горокругах. Стоит также отметить, что новые правила коснутся не всех населённых пунктов. Главы Белгородского, Вейделевского районов и Валуйского горокруга уточнили, в каких именно городах, сёлах и посёлках можно будет проголосовать раньше.