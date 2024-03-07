Ракетную опасность на три минуты объявили в Белгороде в предпраздничный день

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
7 марта в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Причём в столице региона сирена завыла раньше, чем поступило предупреждение от МЧС.
О последствиях пока ничего не известно. Спустя три минуты объявлен отбой ракетной опасности.
Неспокойно в Белгороде и районе было и накануне, 6 марта. Спустя время стало известно, что в Белгородском районе сбили беспилотник.
Добавим, что накануне в регионе проводили проверку систем оповещения. От тренировки из-за ракетной опасности отказались только в Белгороде и Белгородском районе.