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Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Ракетную опасность на три минуты объявили в Белгороде в предпраздничный день

Ракетную опасность на три минуты объявили в Белгороде в предпраздничный день

7 марта 2024, 09:58
Фото: 1MI
Над городом выла сирена. Ракетную опасность также объявляли в Белгородском районе.

7 марта в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Причём в столице региона сирена завыла раньше, чем поступило предупреждение от МЧС.

О последствиях пока ничего не известно. Спустя три минуты объявлен отбой ракетной опасности.

Неспокойно в Белгороде и районе было и накануне, 6 марта. Спустя время стало известно, что в Белгородском районе сбили беспилотник.

Добавим, что накануне в регионе проводили проверку систем оповещения. От тренировки из-за ракетной опасности отказались только в Белгороде и Белгородском районе.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Сирена#Ракетная опасность
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