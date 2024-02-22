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Футбол

Полнейший разгром: белгородские футболисты проиграли пятигорскому «Машуку»

22 февраля 2024, 07:35
Фото: 1MI
Футбол

Белгородский «Салют» уступил футбольной команде из Пятигорска

ФК «Салют» проиграл пятигорской команде со счётом 0:4. Игра состоялась 21 февраля в Кисловодске. Подробности сообщили в официальной группе ФК «Салют».
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Футбол

Белгородский футбольный клуб «Салют» сыграл с «Машуком-КМВ». Матч прошёл 21 февраля и стал вторым для белгородцев во время тренировочного сбора в Кисловодске. Однако победить у белгородцев в этой игре не получилось: счёт составил 0:4.

В прошлом году команда «Машук-КМВ» из Пятигорска стала чемпионом Второй лиги Б и скоро начнёт выступления в «серебре».

Предыдущая игра, состоявшаяся 3 февраля, также принесла белгородцам поражение. Тогда «Салют» сыграл с орловцами со счётом 2:3.

Напомним, что состав команды «Салют» продолжает меняться. Ранее в команду вернулся полузащитник Кирилл Гордеев и пришёл новый тренер Илья Семёнов. Артур Максимчук ушёл в липецкий «Металлург».

Ранее стало известно о новых участниках команды — Владиславе Дысе и Илье Визновиче. В то же время тренер вратарей Евгений Желяков решил уйти.

В «Салют» пришли игравший за «Крылья Советов» футболист и воспитанник ФК «Краснодар»
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#Белгородская область#Спорт#Футбол#Салют#Фк салют#Белгород#Кисловодск#Пятигорск#Машук#Александра Склярова
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