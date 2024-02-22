Полнейший разгром: белгородские футболисты проиграли пятигорскому «Машуку»

Белгородский футбольный клуб «Салют» сыграл с «Машуком-КМВ». Матч прошёл 21 февраля и стал вторым для белгородцев во время тренировочного сбора в Кисловодске. Однако победить у белгородцев в этой игре не получилось: счёт составил 0:4.