Полнейший разгром: белгородские футболисты проиграли пятигорскому «Машуку»

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Белгородский футбольный клуб «Салют» сыграл с «Машуком-КМВ». Матч прошёл 21 февраля и стал вторым для белгородцев во время тренировочного сбора в Кисловодске. Однако победить у белгородцев в этой игре не получилось: счёт составил 0:4.
В прошлом году команда «Машук-КМВ» из Пятигорска стала чемпионом Второй лиги Б и скоро начнёт выступления в «серебре».
Предыдущая игра, состоявшаяся 3 февраля, также принесла белгородцам поражение. Тогда «Салют» сыграл с орловцами со счётом 2:3.
Напомним, что состав команды «Салют» продолжает меняться. Ранее в команду вернулся полузащитник Кирилл Гордеев и пришёл новый тренер Илья Семёнов. Артур Максимчук ушёл в липецкий «Металлург».
Ранее стало известно о новых участниках команды — Владиславе Дысе и Илье Визновиче. В то же время тренер вратарей Евгений Желяков решил уйти.