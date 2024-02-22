Полнейший разгром: белгородские футболисты проиграли пятигорскому «Машуку»

ФК «Салют» проиграл пятигорской команде со счётом 0:4. Игра состоялась 21 февраля в Кисловодске. Подробности сообщили в официальной группе ФК «Салют».