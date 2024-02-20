Белгородский «Салют» сообщил о смерти бывшего футболиста

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Ушёл из жизни бывший игрок ФК «Салют-Белгород» Виктор Богданов. Он умер в возрасте 62 лет. О причинах смерти неизвестно.
Богданов выступал за «Салют» с 1983 по 1994 годы. За это время он сыграл 338 матчей, забил 13 голов. В футбольном клубе выразили соболезнования его родным и близким.
«Виктор Алексеевич посвятил любимому виду спорта всю свою жизнь и трудился на благо белгородского футбола до самого последнего дня. ФК „Салют“ приносит искренние соболезнования всем родным и близким Виктора Алексеевича», — говорится в сообщении футбольного клуба.
Добавим, что Виктор Богданов выступал на позициях защитника и полузащитника. За свою карьеру он сыграл в Высшей лиге СССР в составе «Факела», но в основном состоял в белгородской команде.
В июне прошлого года ушёл из жизни игрок белгородского «Салюта» Михаил Монголин. Он умер в возрасте 68 лет.