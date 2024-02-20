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Бывший игрок «Салют-Белгород» Богданов умер на 63-м году жизни

Белгородский «Салют» сообщил о смерти бывшего футболиста

20 февраля 2024, 08:29
Фото: 1MI

Бывший игрок «Салют-Белгород» Богданов умер на 63-м году жизни

20 февраля стало известно о смерти бывшего игрока ФК «Салют» Виктора Богданова. Он умер в возрасте 62 лет. В футбольном клубе выразили соболезнования родным и близким футболиста.

Ушёл из жизни бывший игрок ФК «Салют-Белгород» Виктор Богданов. Он умер в возрасте 62 лет. О причинах смерти неизвестно.

Богданов выступал за «Салют» с 1983 по 1994 годы. За это время он сыграл 338 матчей, забил 13 голов. В футбольном клубе выразили соболезнования его родным и близким.

«Виктор Алексеевич посвятил любимому виду спорта всю свою жизнь и трудился на благо белгородского футбола до самого последнего дня. ФК „Салют“ приносит искренние соболезнования всем родным и близким Виктора Алексеевича», — говорится в сообщении футбольного клуба.

Добавим, что Виктор Богданов выступал на позициях защитника и полузащитника. За свою карьеру он сыграл в Высшей лиге СССР в составе «Факела», но в основном состоял в белгородской команде.

В июне прошлого года ушёл из жизни игрок белгородского «Салюта» Михаил Монголин. Он умер в возрасте 68 лет.

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