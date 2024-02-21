В «Салют» пришли игравший за «Крылья Советов» футболист и воспитанник ФК «Краснодар»

Также Визнович имеет опыт выступлений в Премьер-лиге. Футболист отыграл три матча в высшем дивизионе страны в составе «Крыльев Советов». В Первой лиге он провёл 85 игр. В составе юношеских команд игрок участвовал в 21 матче. Кроме того, нападающий становился чемпионом Второй лиги в составе «Сокола».