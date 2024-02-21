В «Салют» пришли игравший за «Крылья Советов» футболист и воспитанник ФК «Краснодар»

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Стало известно об изменениях в составе белгородского ФК «Салют». Один из тренеров покинул клуб, но состав пополнился двумя игроками.
Как сообщили в группе ФК в соцсети, состав покинул тренер вратарей Евгений Желяков. Он работал в команде с лета 2018 года.
Тем временем в «Салют» пришёл Илья Визнович. 26-летний нападающий был воспитанником «Академии футбола имени Юрия Коноплёва». Ранее спортсмен выступал за тольяттинскую «Ладу», самарские «Крылья Советов», владивостокский «Луч», ярославский «Шинник», томскую «Томь», омский «Иртыш», липецкий «Металлург», тверскую «Волгу», саратовский «Сокол» и витебский «Макслайн».
Также Визнович имеет опыт выступлений в Премьер-лиге. Футболист отыграл три матча в высшем дивизионе страны в составе «Крыльев Советов». В Первой лиге он провёл 85 игр. В составе юношеских команд игрок участвовал в 21 матче. Кроме того, нападающий становился чемпионом Второй лиги в составе «Сокола».
Также в «Салют» пришёл Владислав Дысь. 20-летний защитник — воспитанник академии ФК «Краснодар». Молодой футболист стал чемпионом ЮФЛ-1 в 2021–2022 годах, победителем Молодёжной футбольной лиги сезона 2022-2023.
Напомним, ранее состав футбольного клуба также менялся. В команду вернулся полузащитник Кирилл Гордеев. Тем временем ФК покинул Артур Максимчук. Он решил перейти в липецкий «Металлург».