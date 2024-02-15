Названо место, откуда ВСУ могли выпустить ракеты по Белгороду

Posted Вчера, 14:55
Published Вчера, 14:55
Modified Вчера, 14:57
Updated Вчера, 14:57
Военкор Евгений Поддубный назвал место, из которого ВСУ могли атаковать Белгород ракетами. Речь идёт о населённом пункте Липцы в Харьковской области.
«Применялись дальнобойные снаряды. От Липцов до Харьковской горы как раз километров 40. То есть били на предельную дальность с максимальным рассеиванием реактивных снарядов. Просто по людям, лишь бы больше положить», — утверждает Поддубный.
Днём 15 февраля ВСУ атаковали Белгород. После полудня над городом раздались взрывы. Затем объявили ракетную опасность и включили сирены.