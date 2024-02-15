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Posted Вчера, 14:55

Published Вчера, 14:55

Modified Вчера, 14:57

Updated Вчера, 14:57

Коляска, в которой погиб ребёнок в Белгороде

Названо место, откуда ВСУ могли выпустить ракеты по Белгороду

15 февраля 2024, 14:55
Фото: Bel.ru
Коляска, в которой погиб ребёнок в Белгороде

Военкор Поддубный назвал место запуска ракет ВСУ по Белгороду

Предполагается, что обстрел вёлся из населённого пункта Липцы. Об этом заявил военный корреспондент — уроженец Белгородской области Евгений Поддубный.

Военкор Евгений Поддубный назвал место, из которого ВСУ могли атаковать Белгород ракетами. Речь идёт о населённом пункте Липцы в Харьковской области.

«Применялись дальнобойные снаряды. От Липцов до Харьковской горы как раз километров 40. То есть били на предельную дальность с максимальным рассеиванием реактивных снарядов. Просто по людям, лишь бы больше положить», — утверждает Поддубный.

Днём 15 февраля ВСУ атаковали Белгород. После полудня над городом раздались взрывы. Затем объявили ракетную опасность и включили сирены.

Один из прилётов пришёлся в магазин на Харгоре. Обломки ракет находили в разных частях города. В результате обстрела погибли шесть человек, в том числе ребёнок. Ранены 17 жителей, четверо из которых — дети.

Один из раненных при обстреле Белгорода детей находится в тяжёлом состоянии
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