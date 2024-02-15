«Киев варварски вымещает злость»: в МИД РФ прокомментировали атаку ВСУ на Белгород

Posted Вчера, 14:08
Published Вчера, 14:08
Modified Вчера, 14:10
Updated Вчера, 14:10
В МИД России прокомментировали случившуюся 15 февраля в Белгороде трагедию. Представители ведомства отметили, что осуждают «чудовищное преступление против мирных жителей» и проведут расследование обстрела, чтобы виновные были наказаны.
Кроме этого, в МИД РФ считают, что атака ВСУ по Белгороду показала преступную роль коллективного Запада во главе с США.
Призываем международное сообщество выступить с осуждением этого вопиющего преступного деяния. Намерены инициировать рассмотрение данного вопроса в Совете Безопасности ООН и других международных структурах.
МИД РФ
Ранее о вынесении вопроса в СБ ООН сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ВСУ нанесли очередной массированный удар по мирным районам Белгорода, в результате которого погибли шестеро человек, включая годовалого ребёнка. Ещё 17 человек, среди которых четверо детей, получили ранения.
В результате атаки повреждены многоквартирные дома, промышленное предприятие, автомобили и магазин. Всего над регионом сбили 14 ракет РСЗО «Вампир».