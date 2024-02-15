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Posted Вчера, 14:08

Published Вчера, 14:08

Modified Вчера, 14:10

Updated Вчера, 14:10

Пострадавшая при обстреле 15 февраля машина

«Киев варварски вымещает злость»: в МИД РФ прокомментировали атаку ВСУ на Белгород

15 февраля 2024, 14:08
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Пострадавшая при обстреле 15 февраля машина

В МИД РФ призвали международное сообщество осудить обстрел Белгорода

В Министерстве иностранных дел (МИД) России прокомментировали случившуюся 15 февраля атаку на Белгород, в ходе которой погибли шестеро человек. Представители ведомства назвали атаку терактом.

В МИД России прокомментировали случившуюся 15 февраля в Белгороде трагедию. Представители ведомства отметили, что осуждают «чудовищное преступление против мирных жителей» и проведут расследование обстрела, чтобы виновные были наказаны.

Кроме этого, в МИД РФ считают, что атака ВСУ по Белгороду показала преступную роль коллективного Запада во главе с США.

Призываем международное сообщество выступить с осуждением этого вопиющего преступного деяния. Намерены инициировать рассмотрение данного вопроса в Совете Безопасности ООН и других международных структурах.
МИД РФ

Ранее о вынесении вопроса в СБ ООН сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ВСУ нанесли очередной массированный удар по мирным районам Белгорода, в результате которого погибли шестеро человек, включая годовалого ребёнка. Ещё 17 человек, среди которых четверо детей, получили ранения.

В результате атаки повреждены многоквартирные дома, промышленное предприятие, автомобили и магазин. Всего над регионом сбили 14 ракет РСЗО «Вампир».

Атаку на Белгород назвали терактом. Вопрос об обстреле вновь обсудят в ООН
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