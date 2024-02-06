Спрос на товары для умного дома в Белгороде вырос в 4 раза

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
В категории устройств для умного дома наибольшей популярностью у белгородцев в прошлом году пользовались смарт-розетки. Их продажи за год выросли в 10 раз, на 44% увеличился спрос на приборы умного освещения — лампы и светильники.
Жители региона стали чаще покупать и умную бытовую технику, управлять которой можно голосом через колонку или в приложении на смартфоне. В частности, число покупок умных электрочайников увеличилось в 2 раза.
В 2023 году активнее всего товары для умного дома приобретали жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга. Белгородская область в рейтинге находится на 44 месте, опережая Орловскую, Кировскую, Смоленскую и Тамбовскую области, Алтайский край, Удмуртию, Мордовию, Марий-Эл.