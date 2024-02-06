Спрос на товары для умного дома в Белгороде вырос в 4 раза

Об этом сообщила пресс-служба оператора со ссылкой на данные объединённой розничной сети МегаФона и Yota. Продажи умных колонок в Белгороде поднялись также в 4 раза. Растет интерес и к сопутствующей бытовой технике, которой можно управлять голосом или со смартфона.

В категории устройств для умного дома наибольшей популярностью у белгородцев в прошлом году пользовались смарт-розетки. Их продажи за год выросли в 10 раз, на 44% увеличился спрос на приборы умного освещения — лампы и светильники. Жители региона стали чаще покупать и умную бытовую технику, управлять которой можно голосом через колонку или в приложении на смартфоне. В частности, число покупок умных электрочайников увеличилось в 2 раза. В 2023 году активнее всего товары для умного дома приобретали жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга. Белгородская область в рейтинге находится на 44 месте, опережая Орловскую, Кировскую, Смоленскую и Тамбовскую области, Алтайский край, Удмуртию, Мордовию, Марий-Эл. Читайте также: Более 20 белгородских населённых пунктов подключили к быстрому мобильному интернету Как хорошо вы знаете новогодний кинематограф? Проверьте, угадав фильм по кадру Белгородцы стали чаще бывать в гостях у Деда Мороза