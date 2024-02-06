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Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Спрос на товары для умного дома в Белгороде вырос в 4 раза

Спрос на товары для умного дома в Белгороде вырос в 4 раза

6 февраля 2024, 13:26
Фото: Нейросеть
Об этом сообщила пресс-служба оператора со ссылкой на данные объединённой розничной сети МегаФона и Yota. Продажи умных колонок в Белгороде поднялись также в 4 раза. Растет интерес и к сопутствующей бытовой технике, которой можно управлять голосом или со смартфона.

В категории устройств для умного дома наибольшей популярностью у белгородцев в прошлом году пользовались смарт-розетки. Их продажи за год выросли в 10 раз, на 44% увеличился спрос на приборы умного освещения — лампы и светильники.

Жители региона стали чаще покупать и умную бытовую технику, управлять которой можно голосом через колонку или в приложении на смартфоне. В частности, число покупок умных электрочайников увеличилось в 2 раза.

В 2023 году активнее всего товары для умного дома приобретали жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга. Белгородская область в рейтинге находится на 44 месте, опережая Орловскую, Кировскую, Смоленскую и Тамбовскую области, Алтайский край, Удмуртию, Мордовию, Марий-Эл.

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#Общество#Белгородская область#Мегафон#Белгород#Смартфон#Екатерина Никулина#Управление голосом#Смарт-розетки#Умная бытовая техника
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