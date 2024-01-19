Более 20 белгородских населённых пунктов подключили к быстрому мобильному интернету

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
В каждом из 24 населенных пунктов них проживают от 100 до 400 человек. Эти деревни, села и хутора расположены в восьми районах региона и находятся на значительном расстоянии от областного центра.
Новое телеком-оборудование обеспечило местных жителей качественной мобильной связью стандарта 4G/LTE, который также гарантирует устойчивый доступ к интернету.
«Мы обеспечили более 6 тысяч жителей отдаленных населенных пунктов возможностью подключиться к нашей сети. Это означает, что они могут пользоваться всеми цифровыми сервисами наравне с горожанами, что и предполагает федеральная программа по устранению цифрового неравенства. Например, в поселке Быценков Краснояружского района скорость передачи данных — 30 Мб/с», — говорит директор МегаФона в Белгородской области Александр Меркушев.