Белгородцы стали чаще бывать в гостях у Деда Мороза

Чтобы жители Белгородской области без ограничений могли загадывать желания зимнему волшебнику лично и через цифровые сервисы, в этом году МегаФон модернизировал и расширил емкость сети более чем на 30 базовых станциях в населенных пунктах и на трассе М-2, которая связвает Белгород и Москву. Теперь абоненты компании могут общаться через мессенджеры, пользоваться навигацией и всеми необходимыми цифровыми сервисами на скорости до 150 Мбит⁄с.