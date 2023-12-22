Белгородцы стали чаще бывать в гостях у Деда Мороза

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Белгород опередил по количеству путешественников в «сказочную» резиденцию Деда Мороза Брянск, Ижевск, Пермь, Тюмень и Челябинск. К такому выводу пришли эксперты МегаФона на основе анализа обезличенных данных абонентов в ноябре 2022 и 2023 годов.
Как показывают цифры, поток туристов на родину Деда Мороза из городов центральной части страны стабилен и в целом увеличился с прошлого года на 40%. В топе оператора среди городов центральной части России — гости из Нижнего Новгорода, Кирова и Екатеринбурга.
Наибольший поток туристов в Великий Устюг приходится на январь. Но уже осенью число гостей к зимним персонажам начинает расти, особенно во время осенних школьных каникул и 18 ноября — в день рождения российского Деда Мороза.
В среднем каждый путешественник в ноябре этого года расходовал более 300 мегабайт при посещении новогоднего комплекса. Такого объема достаточно, чтобы отправить в семейный чат 150 селфи с новогодним волшебником.
Жители Белгородской области, не решившиеся на поездку в Великий Устюг, активно отправляют письма с желаниями в электронном формате. Всего абоненты оператора из региона потратили на сайтах с онлайн-почтой Деда Мороза осенью этого года в 2,6 раза больше трафика, чем за аналогичный период прошлого года.
Чтобы жители Белгородской области без ограничений могли загадывать желания зимнему волшебнику лично и через цифровые сервисы, в этом году МегаФон модернизировал и расширил емкость сети более чем на 30 базовых станциях в населенных пунктах и на трассе М-2, которая связвает Белгород и Москву. Теперь абоненты компании могут общаться через мессенджеры, пользоваться навигацией и всеми необходимыми цифровыми сервисами на скорости до 150 Мбит⁄с.
МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.