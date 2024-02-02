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Published Сегодня, 19:10

Modified Сегодня, 19:12

Updated Сегодня, 19:12

Решение по выходу на очку некоторых белгородских школ примут на следующей неделе

Решение по выходу на очку некоторых белгородских школ примут на следующей неделе

2 февраля 2024, 19:10
Фото: Изображение Midjourney
Вячеславу Гладкову задали вопрос об очном обучении в школе, где нет укрытия.
Сюжет
Школы

Жительница Белгородского района спросила, почему в некоторых школах, где невозможно соблюсти все меры безопасности, тоже хотят вернуть очное обучение с 19 февраля. Речь идёт о школе «Азбука детства» в селе Стрелецкое в Белгородском районе, где всего один этаж и нет каких-либо дополнительных укреплений.

Вячеслав Гладков ответил, что в некоторых школах действительно нет на сегодня ни дополнительных металлических конструкций, ни подвалов — в том числе и в этой школе.

В регионе создали специальную комиссию, которая займётся этим вопросом. Возглавил её замгубернатора Андрей Милёхин. На следующей неделе примут решение по таким школам.

Я согласен абсолютно с вами: если мы не обеспечим такую возможность, эти школы не нужно открывать. Хотя понимаем, что родители будут ругать и вас, и меня. Но мы принимали решение, что в школах и детсадах находится столько детей, сколько можно спрятать в укрытиях. Будем принимать срочные меры, чтобы создать условия.
Вячеслав Гладков

Очное обучение в белгородских школах планируют вернуть с 19 февраля. В том числе Белгород позаимствует опыт Донецка по работе в опасных ситуациях.

Замгубернатора Андрей Милёхин рассказал, сколько смен будет в школах после возврата к очке, как будут сдавать экзамены девятиклассники и смогут ли родители школьников по желанию менять формат обучения для своих детей.

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