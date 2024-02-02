Решение по выходу на очку некоторых белгородских школ примут на следующей неделе

Жительница Белгородского района спросила, почему в некоторых школах, где невозможно соблюсти все меры безопасности, тоже хотят вернуть очное обучение с 19 февраля. Речь идёт о школе «Азбука детства» в селе Стрелецкое в Белгородском районе, где всего один этаж и нет каких-либо дополнительных укреплений.