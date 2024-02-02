Белгород позаимствует у Донецка опыт работы школ в опасных ситуациях

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
В Донецк отправят белгородскую делегацию, которая должна перенять опыт и алгоритм действий в учебных заведениях в случае опасности. Однако, отметил губернатор Вячеслав Гладков, единых решений для школы с тысячей детей и школ на сто детей быть не может. В каких-то ситуациях директора школ должны будут самостоятельно находить решения.
Глава региона напомнил, что с 19 февраля школы в зоне свыше 20 км от границы вернутся на очное обучение при наличии письменного согласия родителей и при соблюдении дополнительных мер безопасности. Также родители имеют право оставить ребёнка на дистанте.
Еще раз повторю: будет ухудшение — будем ещё усиливать меры безопасности, будет улучшение — будем ослаблять систему контроля. Самое главное — это безопасность наших детей.
Вячеслав Гладков
Перед началом обучения образовательные учреждения проверят. Известно, что в этой четверти в школах не будут задействованы верхние этажи. Помимо этого, увеличат количество учебных потоков, организуют подвоз детей в школы. Места, где дети будут ждать транспорт, оборудуют укрытиями. Также школьников обучат, как вести себя в случае ЧП и оказать первую помощь.