Белгород позаимствует у Донецка опыт работы школ в опасных ситуациях

Перед началом обучения образовательные учреждения проверят. Известно, что в этой четверти в школах не будут задействованы верхние этажи. Помимо этого, увеличат количество учебных потоков, организуют подвоз детей в школы. Места, где дети будут ждать транспорт, оборудуют укрытиями. Также школьников обучат, как вести себя в случае ЧП и оказать первую помощь.