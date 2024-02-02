Смогут ли белгородские учителя продолжить вести уроки удалённо?

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
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Updated Сегодня, 09:40
На сегодняшний день некоторые учителя могут вести уроки из дома. У регионального министра образования Андрея Милёхина поинтересовались, сохранится ли такая возможность для педагогов и после 19 февраля.
Чиновник отметил, что согласие на очный формат обучения дают не только родители, но и учителя. Но окончательные условия работы учителей после 19 февраля определят руководители образовательных организации.
Также многое будет зависеть от количества детей, которые выйдут в очный формат.
Милёхин также объяснил, почему региональный оперштаб принял решение о возврате очных занятий так заблаговременно. Подробности — по ссылке.