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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Белгородский министр рассказал о работе учителей с 19 февраля

Смогут ли белгородские учителя продолжить вести уроки удалённо?

2 февраля 2024, 09:38
Фото: 1MI

Белгородский министр рассказал о работе учителей с 19 февраля

К очному формату обучения с 19 февраля предстоит вернуться не только детям, но и учителям. Могут ли педагоги работать из дома? На вопрос ответил региональный министр образования Андрей Милёхин.
Сюжет
Дети

На сегодняшний день некоторые учителя могут вести уроки из дома. У регионального министра образования Андрея Милёхина поинтересовались, сохранится ли такая возможность для педагогов и после 19 февраля.

Чиновник отметил, что согласие на очный формат обучения дают не только родители, но и учителя. Но окончательные условия работы учителей после 19 февраля определят руководители образовательных организации.

Также многое будет зависеть от количества детей, которые выйдут в очный формат.

Милёхин также объяснил, почему региональный оперштаб принял решение о возврате очных занятий так заблаговременно. Подробности — по ссылке.

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#Белгородская область#Учителя#Дети#Родители#Уроки#Белгород#Кристина Семенчук#Министр образования#Руководители#Оперштаб#Удалённое обучение#Очный формат
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