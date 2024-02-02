Очно или заочно? Как будут сдавать экзамены белгородские девятиклассники

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
В ходе брифинга чиновник рассказал, как девятиклассники, которые решили учиться удалённо с 19 февраля, будут сдавать экзамены. Милёхин отметил, что сдача экзаменов в дистанционном формате пока не планируется.
Ещё половина учебного года. Если такая форма будет разрешена и приемлема, мы проинформируем. Пока планируется сдача экзаменов в девятом классе в очном формате.
Андрей Милёхин
Напомним, чиновник также рассказал, что те родители, которые выбрали для своих детей удалённый формат обучения, могут вернуть школьников в классы тогда, когда они посчитают нужным. Также можно перейти с очки на дистант.