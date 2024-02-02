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Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Белгородские девятиклассники будут сдавать экзамены очно

Очно или заочно? Как будут сдавать экзамены белгородские девятиклассники

2 февраля 2024, 14:00
Фото: 1MI

Белгородские девятиклассники будут сдавать экзамены очно

Дистанционного формата пока не предусмотрено. Об этом рассказал региональный министр образования Андрей Милёхин.

В ходе брифинга чиновник рассказал, как девятиклассники, которые решили учиться удалённо с 19 февраля, будут сдавать экзамены. Милёхин отметил, что сдача экзаменов в дистанционном формате пока не планируется.

Ещё половина учебного года. Если такая форма будет разрешена и приемлема, мы проинформируем. Пока планируется сдача экзаменов в девятом классе в очном формате.
Андрей Милёхин

Напомним, чиновник также рассказал, что те родители, которые выбрали для своих детей удалённый формат обучения, могут вернуть школьников в классы тогда, когда они посчитают нужным. Также можно перейти с очки на дистант.

Из очки на дистант и обратно? Смогут ли родители изменить формат обучения ребёнка
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#Белгородская область#Школьники#Брифинг#Экзамены#Белгород#Кристина Семенчук#Андрей Милёхин#Удалённое обучение#Девятиклассники#Очно#Региональный министр образования#Дистанционный формат
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